Самой красивой женщиной в мире признана 47-летняя актриса

Новости США. Дженнифер Энистон сместила Сандру Баллок на посту самой красивой женщины мира. На неделе журнал People присвоил 47-летней Энистон звание первой красавицы.



Дженннифер во многих интервью говорила о том, что серьезно относится к своему здоровью и заботится о своем теле.



Дженнифер Энистон, актриса (в интервью People):

Мне это нравится. Я занимаюсь фитнесом, уровень эндорфинов растет. И действительно серьезно отношусь к уходу за единственным телом, которое у меня есть. Когда актриса узнала о победе, говорит, радовалась как маленькая.

Дженнифер Энистон, актриса (в интервью People):

Я очень польщена! Когда мне позвонили из редакции People, я подумала: «О боже, с ума сойти! И долго смеялась, словно подросток.





Фото. Дженнифер Энистон



Напомним, Дженнифер Энистон – обладательница премии «Эмми» и «Золотой глобус» за роль Рэйчел Грин в комедийном телесериале «Друзья» в 1995 году. Тогда ей было 26, сейчас – 47, а она до сих пор на волне на волне успеха и, с ее же слов, выглядит «лучше, чем в 20»! Одна из самых красивых женщин Голливуда много снимается в кино, занимается йогой и даже не хочет знать, что будет завтра: «Не хочу об этом серьезно задумываться. Может быть, нам всем нужно меньше думать и больше жить».





Фото. Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон о женской дружбе длиной в 20 лет, собаках и красивом теле – в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые». Здесь подробности.

Напомним, в прошлом году самой красивой женщиной мира была признана 51-летняя Сандра Баллок. За титул актриса поблагодарила, но позволила себе не согласиться с редакторами издания.





Фото. Сандра Баллок