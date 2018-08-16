Звезда сериала «Сваты» рассказала об угрозах от поклонника

Татьяна Кравченко сообщила в московскую полицию об угрозах от неизвестного поклонника. По информации РИА Новости, человек требует перевести деньги. Это продолжается уже две недели.

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Как сообщает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, звезда сериала «Сваты » получает sms-сообщения с угрозами. По словам артистки, она не знает, кто может быть вымогателем. «Кроме того, по ее словам, указанный неизвестный человек в одном из сообщений попросил перевести ему десять тысяч рублей», – рассказал собеседник РИА Новости.

Полиция проводит проверку.

На неделе мы рассказывали историю, в которой жертвой мошенников стала белоруска. Женщина продала страницу «ВК», а с неё раздавали деньги в долг (здесь подробнее).