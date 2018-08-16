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Вышел новый трейлер фильма Дарьи Жук «Хрусталь». Что говорят о нём те, кто уже его посмотрел?

16 августа 2018 10:19
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Новости Беларуси. Незадолго до премьеры в сети появился новый трейлер фильма «Хрусталь».

Картина режиссера Дарьи Жук выйдет на экраны 30 августа, а 29 августа в кинотеатре «Москва» состоится премьера фильма.

По сюжету девушка хочет осуществить свою мечту и уехать в США. Из-за ошибки в документах героине предстоит провести неделю в незнакомом городе Хрустальный, потому что именно туда будут звонить из посольства для проверки данных. Действие происходит в Беларуси в 90-е годы.

«У него не может быть американского конца – у нас не всегда индивидуум побеждает». Дарья Жук о фильме «Хрусталь»

Вышел новый трейлер фильма Дарьи Жук «Хрусталь». Что говорят о нём те, кто уже его посмотрел?-1

Фото: скриншот из видео, опубликованном на YouTube-канале «ART Corporation»

В двухминутном трейлере также можно увидеть, как кинокритики оценили фильм. В видео собраны мнения обозревателей «Коммерсантъ», «Variety», «Cineurope».

Эксперты называют фильм «небанальным, сыгранным с драйвом», «ироничной комедией», а режиссуру – «смелой».

Актриса Юлия Ауг отметила, что фильм обязательно нужно посмотреть.

Юлия Ауг (комментарий из Instagram фильма «Хрусталь»):
Его обязательно нужно смотреть. Это такое кино, ради которого хочется жить и хочется плакать, что тебя нет в этом кино. А ещё у меня в 90-х было очень похожее красное пальто, шляпа, точно такая же джинсовая юбка, очки и разноцветные колготки. И синий шарф. И я тоже мечтала о свободе. Очень. 

Вышел новый трейлер фильма Дарьи Жук «Хрусталь». Что говорят о нём те, кто уже его посмотрел?-4

Фото: скриншот из видео, опубликованном на YouTube-канале «ART Corporation»

Директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский назвал картину «неплохой работой молодого режиссера». Большое интервью читайте здесь.

Премьера «Хрусталя» состоялась на фестивале в Карловых Варах, после картина получила Гран-при Одесского международного кинофестиваля.

Картину Дарьи Жук выдвинут на кинопремию «Оскар» (здесь подробнее).

# Кино # Кино # Дарья Жук # Фотофакт

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