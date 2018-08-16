Вышел новый трейлер фильма Дарьи Жук «Хрусталь». Что говорят о нём те, кто уже его посмотрел?

По сюжету девушка хочет осуществить свою мечту и уехать в США. Из-за ошибки в документах героине предстоит провести неделю в незнакомом городе Хрустальный, потому что именно туда будут звонить из посольства для проверки данных. Действие происходит в Беларуси в 90-е годы.

В двухминутном трейлере также можно увидеть, как кинокритики оценили фильм. В видео собраны мнения обозревателей «Коммерсантъ», «Variety», «Cineurope».

Эксперты называют фильм «небанальным, сыгранным с драйвом», «ироничной комедией», а режиссуру – «смелой».

Актриса Юлия Ауг отметила, что фильм обязательно нужно посмотреть.

Юлия Ауг (комментарий из Instagram фильма «Хрусталь»):

Его обязательно нужно смотреть. Это такое кино, ради которого хочется жить и хочется плакать, что тебя нет в этом кино. А ещё у меня в 90-х было очень похожее красное пальто, шляпа, точно такая же джинсовая юбка, очки и разноцветные колготки. И синий шарф. И я тоже мечтала о свободе. Очень.