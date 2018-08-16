Вышел новый трейлер фильма Дарьи Жук «Хрусталь». Что говорят о нём те, кто уже его посмотрел?

Новости Беларуси. Незадолго до премьеры в сети появился новый трейлер фильма «Хрусталь».
Картина режиссера Дарьи Жук выйдет на экраны 30 августа, а 29 августа в кинотеатре «Москва» состоится премьера фильма.
По сюжету девушка хочет осуществить свою мечту и уехать в США. Из-за ошибки в документах героине предстоит провести неделю в незнакомом городе Хрустальный, потому что именно туда будут звонить из посольства для проверки данных. Действие происходит в Беларуси в 90-е годы.
«У него не может быть американского конца – у нас не всегда индивидуум побеждает». Дарья Жук о фильме «Хрусталь»
Фото: скриншот из видео, опубликованном на YouTube-канале «ART Corporation»
В двухминутном трейлере также можно увидеть, как кинокритики оценили фильм. В видео собраны мнения обозревателей «Коммерсантъ», «Variety», «Cineurope».
Эксперты называют фильм «небанальным, сыгранным с драйвом», «ироничной комедией», а режиссуру – «смелой».
Актриса Юлия Ауг отметила, что фильм обязательно нужно посмотреть.
Юлия Ауг (комментарий из Instagram фильма «Хрусталь»):
Его обязательно нужно смотреть. Это такое кино, ради которого хочется жить и хочется плакать, что тебя нет в этом кино. А ещё у меня в 90-х было очень похожее красное пальто, шляпа, точно такая же джинсовая юбка, очки и разноцветные колготки. И синий шарф. И я тоже мечтала о свободе. Очень.
Фото: скриншот из видео, опубликованном на YouTube-канале «ART Corporation»
Директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский назвал картину «неплохой работой молодого режиссера». Большое интервью читайте здесь.
Премьера «Хрусталя» состоялась на фестивале в Карловых Варах, после картина получила Гран-при Одесского международного кинофестиваля.
Картину Дарьи Жук выдвинут на кинопремию «Оскар» (здесь подробнее).