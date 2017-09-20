Эволюция образа: как менялся стиль Дженнифер Лоуренс

В 2017 году голливудская любимица Дженнифер Лоуренс то и дело создает поводы говорить о себе. То весь мир обсуждает ее роман с Дарреном Аронофски, который старше ее на 21 год, то актриса приводит в негодование поклонников комиксов своим отказом сниматься в продолжении «Людей Икс», а потом ошарашивает их же новостью, что все же вернется к роли Мистик.

Дженнифер Лоуренс несколько раз становилась самой высокооплачиваемой актрисой в мире (читать).

В последний месяц имя Лоуренс и вовсе не сходит со страниц таблоидов. Началось все со скандального фильма «мама!» того же Аронофски. Картина обещала быть самым громким и неоднозначным проектом года, а оказалась сложным и пафосным высказыванием на простые темы, холодной критике которой Дженнифер стала не последней причиной. Во время промо-тура «мамы!» актриса отказалась говорить с российскими журналистами, объяснив отказ «политическими причинами». Не успели русские поклонники Лоуренс прийти в себя, как в сети появился трейлер ее нового фильма «Красный воробей», где девушка играет русскую шпионку с самым распространенным славянским именем Доминика!

Дженнифер Лоуренс рассказала об унизительном знакомстве с Копполой и других своих «проколах».

Последней громкой новостью об актрисе стало заявление, что она уходит из кино на два года. Такой долгий перерыв в столь юном возрасте (в августе Дженнифер исполнилось 27 лет) может плохо отразится на карьере, но Лоуренс уже неоднократно доказывала, что общие правила на нее не распространяются.

Мы предлагаем вам посмотреть на то, как менялся стиль Дженнифер, и как за десять лет из милой девочки она превратилась в ту актрису, которую мы знаем сейчас.