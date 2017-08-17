Forbes назвал Эмму Стоун самой высокооплачиваемой актрисой года

2017 – определенно год Эммы Стоун . «Ла-ла Ленд» стал самым обсуждаемым фильмом, принес ей «Оскар» , а сейчас девушку признали самой высокооплачиваемой актрисой года. Суммарный доход Стоун за 12 месяцев превышает $26 миллионов.

На втором месте расположилась Дженнифер Энистон – бесконечный поток комедий принес актрисе $25,5 миллионов. Замыкает тройку Дженнифер Лоуренс с $24 миллионами. Звезда «Голодных игр» и «Людей Икс» возглавляла список Forbes в 2015-ом и 2016-ом годах.

В пятерку самых высокооплачиваемых актрис также вошли Мелисса Маккарти ($18 миллионов) и Мила Кунис ($15,5 миллионов).