Россияне признали Беларусь страной агротуризма №1 в мире

Бизнес на свежем воздухе. 2020 год объявлен на Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации Годом сельского и экологического туризма. Насколько белорусы продвинулись в развитии такого туризма и чем мы можем похвастаться перед всем миром?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – председатель правления БОО «Отдых в деревне» – Валерия Клицунова.

Беларусь можно назвать страной сельского туризма?

Валерия Клицунова, председатель правления БОО «Отдых в деревне»:

Я думаю, что не просто можно, а нужно назвать. К такому выводу пришли голосующие National Geographic Award – это почетная премия, и есть National Geographic Award Russian. Россияне признали страной агротуризма №1 в мире Беларусь. Италия, с их точки зрения, на порядок меньше. Это безумно приятно! Я понимаю, что это российский рынок, но 140 млн. человек и мы начали с нуля 16 лет назад. Я считаю, это круто!