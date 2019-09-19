Россияне признали Беларусь страной агротуризма №1 в мире

Бизнес на свежем воздухе. 2020 год объявлен на Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации Годом сельского и экологического туризма. Насколько белорусы продвинулись в развитии такого туризма и чем мы можем похвастаться перед всем миром?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – председатель правления БОО «Отдых в деревне» – Валерия Клицунова.
Беларусь можно назвать страной сельского туризма?
Валерия Клицунова, председатель правления БОО «Отдых в деревне»:
Я думаю, что не просто можно, а нужно назвать. К такому выводу пришли голосующие National Geographic Award – это почетная премия, и есть National Geographic Award Russian. Россияне признали страной агротуризма №1 в мире Беларусь. Италия, с их точки зрения, на порядок меньше. Это безумно приятно! Я понимаю, что это российский рынок, но 140 млн. человек и мы начали с нуля 16 лет назад. Я считаю, это круто!
Чем это вас зацепило?
Валерия Клицунова:
Я совершенно городской человек, пришла к этому через свою жизнь, потому что мой муж был создателем Дудуток и этот музей принадлежал нам. Я очень много вложила сердца в него. Когда пришлось с ним расстаться, это частный музей, он вроде был продан, мне было очень горестно, что я уже не хозяйка и не могу делать то, что я делала. Но идея была настолько сильна, я видела, как она популярна и важна для нашей страны, для самоидентификации, для сознания нашей культуры.
Год 2020-ый, который объявлен Годом сельского и экологического туризма – эта идея пришла генеральному секретарю Всемирной туристской организации здесь, в Беларуси. Потому что здесь ему показывали Дудутки, здесь ему рассказывали о сельском туризме. Это «зелёная» экономика, это возрождение деревни, это катализатор развития сельской местности. А везде проблемы оттока населения, чем людям заняться, идёт роботизация впереди. Но надо создавать впечатление. Появятся новые профессии, новые бизнесы. И я думаю, это очень правильное направление.