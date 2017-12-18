Эволюция образа: как менялся стиль Риз Уизерспун

Помните очаровательную и живую девушку, покорившую сердца миллионов зрителей своей игрой в фильме «Плезантвиль»? И уж точно вы никогда не забудете яркую «Блондинку в законе», ставшую ролевой моделью начала 2000-ых. С тех пор и сама Риз Уизерспун, и ее героини, и ее стиль претерпели серьезные изменения.

Мы привыкли видеть Риз в образе воздушной блондинки, не изменяющей себе ни на экране, ни на ковровых дорожках, но в жизни актриса куда более практичная. Мама троих детей, директор продюсерской компании и разработчик собственной линии одежды – Уизерспун взрослая умная женщина, которой не чужды эксперименты не только в работе, но и во внешности.

Лучшие роли Риз Уизерспун здесь.

Давайте посмотрим, как менялись внешний вид и стиль актрисы на протяжении многих лет. Всегда ли Риз была той очаровательной блондинкой, к которой мы так привыкли?