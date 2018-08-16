Песни ABBA, дружба с псом-роботом и опасная контрабанда: что посмотреть в кино с 16 августа
Новые премьеры вышли на экраны кинотеатров. C 16 августа на экраны выходит долгожданное продолжение мюзикла Mamma Mia!, боевик о дружбе юноши и пса-робота, хоррор о чудовище, преследующем детей, и боевик с Дэниелом Рэдклиффом, который был вынужден взяться за незаконное дело.
Mamma Mia! 2
Со дня премьеры первой части мюзикла прошло уже десять лет. И наконец-то на экраны вышло продолжение. Кроме музыки ABBA, Мерил Стрип, Аманды Сейфрид в картине появятся Лили Джеймс и Шер, которая сыграет бабушку главной героини.
Эволюция: творческий путь Мерил Стрип
В новой части мы узнаем о том, как прошла юность Донны и как она познакомилась с вероятными отцами Софи, которая в новой части сама готовится стать мамой. Это позволит девушке сильнее ощутить связь c родными.
Критики хвалят новый фильм и особенно отмечают его музыкальную составляющую, которую называют более продуманной, чем в первой части.
Аксель
Фантастическая история о дружбе мальчика и робота-пса, которого он нашел на свалке. Ребенок и машина привязываются друг к другу, но оказывается, что робот – это секретная военная разработка, за которой охотятся солдаты. Мальчик, который понимает, что он в ответе за того, кого приручил, будет пытаться помочь своему новому другу.
Зрители, которые уже посмотрели фильм, отмечают, что он взял многое от «Трансформеров», в том числе и сценарные клише. Однако обозреватели отмечают, что подросткам картина будет интересна.
Слендермен
В центре сюжета фильма таинственный и зловещий персонаж Слендермен. Он появляется из ниоткуда преследует детей и подростков, а затем похищает их. Слендермен – это высокая и мрачная фигура без лица.
Пока рейтинги у картины невысокие. Некоторые критики отмечают, что в эпоху «умных» фильмов ужасов лента выглядит недостаточно проработанной. И добавляют, что самое неприятное для хоррора – его нельзя назвать достаточно страшным.
Опасное задание
Пилот самолета соглашается перевезти крупную партию наркотиков для того, чтобы за полученные деньги спасти больную жену. Но, по закону жанра, в воздухе что-то пойдет не так.
Дэниел Рэдклифф, который исполнил в картине главную роль, может похвастаться большим количеством разнообразных образов. Сложно будет назвать актера, на счету у которого роли в боевиках, драмах, приключенческих и исторических фильмах, заложником образа юного волшебника со шрамом на лбу. Рэдклифф не боится пробовать себя в разных амплуа и жанрах. Критики хвалят работу актера и отмечают, что это лучшая составляющая картины.
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