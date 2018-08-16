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Песни ABBA, дружба с псом-роботом и опасная контрабанда: что посмотреть в кино с 16 августа

16 августа 2018 14:58
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Новые премьеры вышли на экраны кинотеатров. C 16 августа на экраны выходит долгожданное продолжение мюзикла Mamma Mia!, боевик о дружбе юноши и пса-робота, хоррор о чудовище, преследующем детей, и боевик с Дэниелом Рэдклиффом, который был вынужден взяться за незаконное дело.

Mamma Mia! 2

Песни ABBA, дружба с псом-роботом и опасная контрабанда: что посмотреть в кино с 16 августа-1

Фото: Universal Pictures

Со дня премьеры первой части мюзикла прошло уже десять лет. И наконец-то на экраны вышло продолжение. Кроме музыки ABBA, Мерил Стрип, Аманды Сейфрид в картине появятся Лили Джеймс и Шер, которая сыграет бабушку главной героини.

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В новой части мы узнаем о том, как прошла юность Донны и как она познакомилась с вероятными отцами Софи, которая в новой части сама готовится стать мамой. Это позволит девушке сильнее ощутить связь c родными.

Критики хвалят новый фильм и особенно отмечают его музыкальную составляющую, которую называют более продуманной, чем в первой части.

Аксель

Песни ABBA, дружба с псом-роботом и опасная контрабанда: что посмотреть в кино с 16 августа-4

Фото: Global Road

Фантастическая история о дружбе мальчика и робота-пса, которого он нашел на свалке. Ребенок и машина привязываются друг к другу, но оказывается, что робот – это секретная военная разработка, за которой охотятся солдаты. Мальчик, который понимает, что он в ответе за того, кого приручил, будет пытаться помочь своему новому другу.

Зрители, которые уже посмотрели фильм, отмечают, что он взял многое от «Трансформеров», в том числе и сценарные клише. Однако обозреватели отмечают, что подросткам картина будет интересна.

Слендермен

Песни ABBA, дружба с псом-роботом и опасная контрабанда: что посмотреть в кино с 16 августа-7

Фото: Dana Starbard

В центре сюжета фильма таинственный и зловещий персонаж Слендермен. Он появляется из ниоткуда преследует детей и подростков, а затем похищает их. Слендермен – это высокая и мрачная фигура без лица.

Пока рейтинги у картины невысокие. Некоторые критики отмечают, что в эпоху «умных» фильмов ужасов лента выглядит недостаточно проработанной. И добавляют, что самое неприятное для хоррора – его нельзя назвать достаточно страшным.

Опасное задание

Песни ABBA, дружба с псом-роботом и опасная контрабанда: что посмотреть в кино с 16 августа-10

Фото: imdb.com

Пилот самолета соглашается перевезти крупную партию наркотиков для того, чтобы за полученные деньги спасти больную жену. Но, по закону жанра, в воздухе что-то пойдет не так.

Дэниел Рэдклифф, который исполнил в картине главную роль, может похвастаться большим количеством разнообразных образов. Сложно будет назвать актера, на счету у которого роли в боевиках, драмах, приключенческих  и исторических фильмах, заложником образа юного волшебника со шрамом на лбу. Рэдклифф не боится пробовать себя в разных амплуа и жанрах. Критики хвалят работу актера и отмечают, что это лучшая составляющая картины.

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# Кинопремьеры # Кино # Мерил Стрип # Дэниел Рэдклифф # Фотофакт

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