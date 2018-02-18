BAFTA-2018: Гари Олдман, Фрэнсис МакДорманд, Сэм Рокуэлл и другие победители

До «Оскара» осталось всего две недели, а это значит, что свои награды раздает Британская академия кино и телевидения (BAFTA). Церемония награждения прошла вечером 18 февраля в Лондоне. Традиционного ведущего премии Стивена Фрая в этом году сменила Джоанна Ламли.
BAFTA этого года отметилась неожиданным продолжением движения Time’s Up (все звездные дамы, кроме герцогини Кейт, снова пришли на церемонию в черном) и отсутствием традиционных для британцев сюрпризов в некоторых номинациях.
Лидер сезона «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» не остались обиженными и здесь. Фильму не только отдали главный приз, но и назвали его лучшей британской картиной (раньше такой двойной чести удостаивался только фильм «Король говорит!»). Режиссер ленты Мартин МакДона был отмечен за лучший сценарий, а актерские призы достались Фрэнсис МакДорманд и Сэму Рокуэллу.
Сэм Рокуэлл и Фрэнсис МакДорманд в «Три билборда н агранице Эббинга, Миссури». Фото: imdb.com
Не осталась без наград и «Форма воды». Картина была отмечена в технических номинациях и принесла Гильермо дель Торо звание лучшего режиссера.
Гильермо дель Торо на съемках «Формы воды». Фото: imdb.com
Лучшим актером предсказуемо назван Гари Олдман. За роль Черчилля в «Темных временах» он уже и так собрал всевозможные награды – остался только «Оскар».
«Темные времена». Фото: imdb.com
Награду лучшей актрисе второго плана получила идущая катком по сезону Эллисон Дженни за роль деспотичной мамаши Тони Хардинг в «Тоне против всех».
«Тоня против всех». Фото: imdb.com
Российская «Нелюбовь» Андрея Звягинцева снова пролетела мимо наград. Приз за лучший иностранный фильм британцы неожиданно отдали южнокорейской «Служанке». Интересно, что на «Оскар» ни этот фильм, ни победившая на «Золотом глобусе» немецкая картина «На пределе» не выдвигались, так что интрига в этой номинации все еще сохраняется.
Полный список победителей BAFTA-2018 выглядит следующим образом:
Лучший фильм – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший британский фильм – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший режиссер – Гильермо дель Торо («Форма воды»)
Лучшая мужская роль – Гари Олдман («Темные времена»)
Лучшая женская роль – Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
Лучшая мужская роль второго плана – Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
Лучшая женская роль второго плана – Эллисон Дженни («Тоня против всех»)
Лучший оригинальный сценарий – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший адаптированный сценарий – «Зови меня своим именем»
Лучшая работа оператора – «Бегущий по лезвию 2049»
Лучшая музыка – «Форма воды»
Лучший звук – «Дюнкерк»
Лучший монтаж – «Малыш на драйве»
Лучший дизайн костюмов – «Призрачная нить»
Лучшая работа художника-постановщика – «Форма воды»
Лучший грим и прически – «Темные времена»
Лучшие визуальные эффекты – «Бегущий по лезвию 2049»
Лучший фильм на иностранном языке – «Служанка» (Южная Корей)
Лучший анимационный фильм – «Тайна Коко»
Лучший документальный фильм – «Я не ваш негр»
Лучший британский дебютный фильм – «Я не ведьма»
Восходящая звезда года – Дэниел Калуйя
Церемония вручения наград «Оскар-2018» пройдет 4 марта. Победители «Золотого глобуса» и SAG здесь.