BAFTA-2018: Гари Олдман, Фрэнсис МакДорманд, Сэм Рокуэлл и другие победители

До «Оскара» осталось всего две недели, а это значит, что свои награды раздает Британская академия кино и телевидения (BAFTA). Церемония награждения прошла вечером 18 февраля в Лондоне. Традиционного ведущего премии Стивена Фрая в этом году сменила Джоанна Ламли.

BAFTA этого года отметилась неожиданным продолжением движения Time’s Up (все звездные дамы, кроме герцогини Кейт, снова пришли на церемонию в черном) и отсутствием традиционных для британцев сюрпризов в некоторых номинациях.

Лидер сезона «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» не остались обиженными и здесь. Фильму не только отдали главный приз, но и назвали его лучшей британской картиной (раньше такой двойной чести удостаивался только фильм «Король говорит!»). Режиссер ленты Мартин МакДона был отмечен за лучший сценарий, а актерские призы достались Фрэнсис МакДорманд и Сэму Рокуэллу.