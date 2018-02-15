Кинопремьеры 15 февраля: «Черная Пантера» и российский мюзикл

Истории по комиксам Marvel достигли такой популярности, что зрители пойдут в кино на все, что выходит под их маркой. Новый фильм студии об африканском супергерое Черной Пантере обречен стать самой громкой премьерой недели, но и кроме него в прокате ожидаются интересные новинки. На экраны выходит российский спортивный мюзикл, новый фильм одного из самых оригинальных европейских режиссеров Йоргоса Лантимоса, нео-вестерн и картина современного классика Пола Томаса Андерсона с последней ролью великого Дэниела Дэй-Льюиса. «Черная Пантера» реж. Райан Куглер

Фото: imdb.com

Когда-то на месте падения метеорита из удивительного материала вибраниума в Африке образовалась страна под названием Виканда, которая достигла невероятного процветания, используя небесные ресурсы для своих нужд. При этом в стране сохранилась монархия, а викандцы окружили свое государство маскировочным полем, которое скрывает от всего мира их футуристические технологии и гаджеты. После событий картины «Первый мститель: Противостояние» на трон восходит Т’Чалла, более известный как Черная Пантера. Молодой король становится перед выбором: продолжить курс самоизоляции Виканды, или же использовать возможности государства ради изменения судьбы мира и поддержки чернокожего населения планеты. Мы привыкли, что каждый новый фильм Marvel становится событием, собирает в прокате около миллиарда долларов и пользуется неизменной зрительской любовью. «Черная Пантера» может слегка пошатнуть эту традицию. Кто бы что не говорил про расизм, но эта проблема все еще актуальна даже в нашем XXI веке, а в картине 90% актерского состава темнокожие и при этом не самые известные артисты (среди них есть оскороносные Форест Уитакер и Лупита Нионго, но это не те актеры, ради которых зрители пойдут в кино). Поругивают фильм и за излишнюю серьезность – мол, слишком напыщенно смотрятся эти африканские дворцовые интриги после веселого третьего «Тора». Усугубили ситуацию и фанаты DC, устроившие в интернете массовый флэшмоб по занижению картине рейтинга. Все это вовсе не означает, что ленту не надо смотреть – все же у Marvel еще не было ни одного откровенно неудачного фильма, но ждать от нее очередного «Железного человека», «Тора» или даже «Человека-паука» точно не стоит. «Призрачная нить» реж. Пол Томас Андерсон

Фото: imdb.com

Кутюрье Рейнольдс Вудкок считается лучшим британским модельером 50-ых годов. Он обслуживает все высшее общество, а его жизнь целиком и полностью подчинена строжайшим правилам, установленным много лет назад. Мастер и его сестра внимательно следят за тем, чтобы работе их модного дома ничего не мешало, но однажды Вудкок знакомится с официанткой Альмой. Окружающие думают, что это обычная страсть, которая пройдет после того, как модельер сделает для нее несколько нарядов, но девушка не хочет быть просто музой, а любой ценой старается добиться большего. Очередной фильм наградного сезона, который просто не мог получиться плохим. Долгожданное воссоединение Пола Томаса Андерсона и Дэниела Дэй-Льюиса после «Нефти», которое вышло совершенно ей противоположным. Суровых американских работяг сменило чопорное британское высшее общество, но те подходы, с которыми делают свою работу режиссер и актер, остались прежними. Андерсон со свойственным ему мастерством выстраивает мир 50-ых годов, придает ему объем и раскрашивает самыми насыщенными красками. Дэй-Льюис же традиционно полностью погружается в своего персонажа и становится неотделимым от него (ради этой роли актер два года учился шить у лондонских мастеров). Перед вами глубокая и умная историческая драма, сочетающая в себе все самое лучшее от классики и современности с филигранной режиссурой и блистательными актерскими перевоплощениями. Андерсон снимает фильмы нечасто, Дэй-Льюис и вовсе объявил, что это его последняя роль, так почему вы еще не в кино? «Лёд» реж. Олег Трофим

Фото: kinopoisk.ru

Девочка из Иркутска Надя мечтает о карьере фигуристки. Ее стремления настолько сильны, что даже целый ряд серьезных преград не помешал ей пробиться в школу известного тренера Шаталиной и стать звездой льда. Надя выступает в паре со знаменитым фигуристом Леоновым и добивается международного признания, но за несколько месяцев до престижных соревнований она падает и оказывается полупарализованной. Девушка возвращается в Иркутск и впадает в депрессию, из которой ее старается вывести Шаталина, поставив Надю в пару с разбитным хоккеистом Сашей, дисквалифицированным из большого спорта за драку во время игры. Редкий для России мюзикл-джукбокс. Ядреная и несовместимая смесь из песен, любовной истории и спортивной драмы вылилась… в неожиданно неплохой фильм. Снял его клипмейкер и режиссер рекламных роликов, но получилось у него совсем не дебютантское, а вполне крепкое и уверенное кино. Серьезностью и трагичностью «Лёд» порадовать не может, но зато дарит зрителям красочный фейерверк из фигурного катания, известных хитов и яркой игры Александра Петрова. Петров, кажется, окончательно закрепился в звании лучшего молодого актера России – он настолько искрится в кадре, что затмевает собой остальных актеров и даже играющую главную роль Аглаю Тарасову. Не смог он превзойти только Марию Аронову в роли жестокой, но заботливой тренерши, но в профессиональной мощи этой актрисы никто уже давно не сомневается. «Убийство священного оленя» реж. Йоргос Лантимос

Фото: imdb.com

Стивен опытный и уважаемый кардиохирург, который порой позволяет себе работать спустя рукава. Одна закончившаяся смертью пациента операция уже давно им забыта, но тут в его жизни возникает сын погибшего на операционном столе, и Стивен чувствует перед ним вину. Он начинает общаться с подростком, дарить ему подарки, знакомит со своей женой и детьми. Но мальчик не так прост – вскоре он ставит Стива перед невозможным выбором, уход от которого может стоить жизни всей его семье. Иносказательные экранизации Библии для кинематографа дело привычное, но греческий режиссер Йоргос Лантимос решился пересказать на современный лад мифы родной страны и преуспел в этом. «Убийство священного оленя» отсылает к легенде об Артемиде и царе Агамемноне, но режиссер рассказывает историю со свойственным ему цинизмом и юмором, который у Лантимоса чернее некуда. Фильм выдержан в холодных тонах, диалоги в нем подчеркнуто отстраненные, а Колин Фаррелл, Николь Кидман и актеры-подростки демонстрируют мастер-класс в бесстрастной, но проникновенной игре. Картина получила в Каннах приз за лучший сценарий и возглавила рейтинг самых недооцененных картин прошлого года. «Недруги» реж. Скотт Купер

Фото: imdb.com