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SAG-2018: Гильдия киноактеров США раздала свои призы – сюрпризов нет

22 января 2018 03:59
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Вторая большая остановка в наградном сезоне 2018 года. Две недели назад мы чествовали победителей «Золотого глобуса», а сейчас пришло время узнать имена тех, кто стал лауреатами Гильдии киноактеров США Screen Actors Guild Awards.

24-ая церемония вручения наград SAG состоялась 21 января в Лос-Анджелесе и ознаменовалась приятной предсказуемостью среди наград в сфере кино и множеством спорных моментов в телевизионном сегменте.

SAG-2018: Гильдия киноактеров США раздала свои призы – сюрпризов нет-1

SAG-2018: Гильдия киноактеров США раздала свои призы – сюрпризов нет-3

Фрэнсис МакДорманд, Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон. Фото: THR

Приз за лучший актерский состав (эквивалент награды за лучший фильм) унесли домой звезды фильма «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури». Это окончательно вывело картину Мартина МакДона в фавориты сезона, а еще фильм навсегда прописался в истории SAG. Кроме главного приза были награждены Сэм Рокуэлл за роль второго плана и Фрэнсис МакДорманд за главную женскую роль. Стоит отметить, что статуэтка Фрэнсис «сломала» статистику Гильдии – МакДорманд стала первой в истории актрисой, сумевшей выиграть в этой категории больше одного раза.

SAG-2018: Гильдия киноактеров США раздала свои призы – сюрпризов нет-6

Сэм Рокуэлл. Фото: THR

Приз за лучшую мужскую роль ожидаемо унес домой Гари Олдман. Похоже, актеру придется окончательно забыть о своем призрении к различным наградам и начинать готовить речь на «Оскар».

SAG-2018: Гильдия киноактеров США раздала свои призы – сюрпризов нет-9

Главные актеры сезона – Фрэнсис МакДорманд и Гари Олдман. Фото: News24

В номинации «лучшая актриса второго плана» была отмечена Эллисон Дженни, чей грандиозный перфоманс в «Тоне против всех» принёс ей уже несколько десятков всевозможных наград.  

Зато среди телевизионных номинаций сюрпризов было много. Сразу стоит отметить, что лучшим актерским составом драматического сериала был признана не абсолютный фаворит «Очень странные дела», а милая семейная драма «Это мы». Сыгравший в сериале главную роль Стерлинг К. Браун ушел домой еще и с персональной наградой.

SAG-2018: Гильдия киноактеров США раздала свои призы – сюрпризов нет-12

Трогательное выступление актеров сериала «Это мы». Фото: THR

Не повезло и еще одному фавориту – антиутопия «Рассказ служанки» осталась без наград. Даже не сбиваемая по сезону Элизабет Мосс уступила приз Клэр Фой, второй год подряд получающей его за роль Елизаветы II.

SAG-2018: Гильдия киноактеров США раздала свои призы – сюрпризов нет-15

Николь Кидман, Стерлинг К. Браун и Александр Скарсгард. Фото: TVr-e

В комедии победил непотопляемый «Вице-президент». Не особо известный у нас, но уже практически культовый в США политический ситком принес очередную награду играющей главную роль Джулии Луи-Дрейфус. Аналогичный приз у мужчин второй год подряд забирает Уильям Х. Мейси, но за его роль в «Безумцах» не жалко и всех наград мира.

SAG-2018: Гильдия киноактеров США раздала свои призы – сюрпризов нет-18

Уильям Х. Мейси. Фото: THR

Идущая катком по сезону «Большая маленькая ложь» пополнила статуэтками SAG коллекции Николь Кидман и Александра Скарсгарда.

SAG-2018: Гильдия киноактеров США раздала свои призы – сюрпризов нет-21

Николь Кидман. Фото: THR

Полный список победителей выглядит следующим образом.

КИНО:

Лучший актёрский ансамбль – «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучшая актриса – Фрэнсис МакДорманд («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»)

Лучший актёр – Гари Олдман («Тёмные времена»)

Лучшая актриса второго плана – Эллисон Дженни («Тоня против всех»)

Лучший актёр второго плана – Сэм Рокуэлл («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»)

Лучший каскадёрский состав – «Чудо-женщина»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ:

Лучший актёрский ансамбль в драматическом сериале – «Это мы»

Лучшая актриса в драматическом сериале – Клэр Фой («Корона»)

Лучший актёр в драматическом сериале – Стерлинг К. Браун («Это мы»)

Лучший актёрский ансамбль в комедийном сериале – «Вице-президент»

Лучшая актриса в комедийном сериале – Джулия Луи-Драйфус («Вице-президент»)

Лучший актёр в комедийном сериале – Уильям Х. Мэйси («Бесстыдники»)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме – Николь Кидман («Большая маленькая ложь»)

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме – Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»)

Лучший каскадёрский состав на телевидении – «Игра престолов»

Почетная премия за жизненные достижения – Морган Фриман

SAG-2018: Гильдия киноактеров США раздала свои призы – сюрпризов нет-24

Морган Фриман с почетной наградой. Фото: TVr-e

Следующая большая раздача состоится 18 февраля – свои награды вручит Британская академия (BAFTA), а номинантов на «Оскар» мы узнаем уже завтра.

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