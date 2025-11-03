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ВС РФ нанесли групповой удар по аэродрому ВСУ и объектам ВПК Украины

03 ноября 2025 14:06
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ВС РФ нанесли групповой удар по аэродрому ВСУ и объектам ВПК Украины-0

Министерство обороны России сообщило о ночном ударе по объектам военной промышленности и энергетики Украины, включая аэродром и ремонтную базу. Об этом пишет РИА Новости.

Удар был нанесен в ответ на атаки по гражданским объектам в России с использованием высокоточного оружия, включая ракеты «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты.

С 10 октября 2022 года, через два после теракта на Крымском мосту, российские войска регулярно атакуют инфраструктуру Украины, включая военные объекты, оборудование, центры управления и связи. В Кремле подчеркивают, что жилые здания и социальные объекты не являются целями.

Фото: pixabay

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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