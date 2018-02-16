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Эксперты назвали лучшую оскароносную актрису всех времен

16 февраля 2018 09:39
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Кинокритик Питер Брэдшоу вместе с изданием The Guardian составили рейтинг пяти лучших актрис, удостоенных премии «Оскар» за лучшую женскую роль. 

Возглавила список, что неудивительно, Мерил Стрип

Актриса имеет три награды Американской киноакадемии, но особенно Брэдшоу отметил ее игру в драме 1982 года «Выбор Софи»

Эксперты назвали лучшую оскароносную актрису всех времен-1

 «Выбор Софи». Фото: imdb.com 

На второе место попала Элизабет Тейлор за игру в фильме «Баттерфилд, 8», на третье – Ингрид Бергман за «Газовый свет». На четвертое место критик поставил Джоан Фонтейн с «Подозрением», а замыкает пятерку Фрэнсис МакДорманд с «Фарго»

Эксперты назвали лучшую оскароносную актрису всех времен-4

 «Газовый свет». Фото: imdb.com 

Однако читатели The Guardian тут же раскритиковали рейтинг и единогласно решили, что 

первого места заслуживает Фрэнсис МакДорманд 

за роль беременного детектива полиции в «Фарго». 

Эксперты назвали лучшую оскароносную актрису всех времен-7

 «Фарго». Фото: imdb.com 

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