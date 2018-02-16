Эксперты назвали лучшую оскароносную актрису всех времен

Кинокритик Питер Брэдшоу вместе с изданием The Guardian составили рейтинг пяти лучших актрис, удостоенных премии «Оскар» за лучшую женскую роль. Возглавила список, что неудивительно, Мерил Стрип. Актриса имеет три награды Американской киноакадемии, но особенно Брэдшоу отметил ее игру в драме 1982 года «Выбор Софи».

«Выбор Софи». Фото: imdb.com

На второе место попала Элизабет Тейлор за игру в фильме «Баттерфилд, 8», на третье – Ингрид Бергман за «Газовый свет». На четвертое место критик поставил Джоан Фонтейн с «Подозрением», а замыкает пятерку Фрэнсис МакДорманд с «Фарго».

«Газовый свет». Фото: imdb.com

Однако читатели The Guardian тут же раскритиковали рейтинг и единогласно решили, что первого места заслуживает Фрэнсис МакДорманд за роль беременного детектива полиции в «Фарго».

«Фарго». Фото: imdb.com