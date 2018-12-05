Топ-10 достопримечательностей Беларуси, которые должен посетить каждый турист

Новости Беларуси. Недавно Национальное агентство по туризму составило список из 10 мест Беларуси, которые обязательно должен увидеть каждый турист. Старинные церкви, замки, дворцы и невероятные сооружения. Цель агентства – познакомить людей с самыми интересными достопримечательностями Беларуси. Давайте посмотрим, какие места попали в этот список. 1. Церковь Святой Троицы в агрогородке Гервяты Этот храм является одним из самых красивых в Беларуси. Сооружение относится к неоготическому стилю. Кстати, для возведения здания по соседству был построен кирпичный завод, чтобы не возить кирпичи издалека.

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В парке возле костёла находятся статуи ангелов и апостолов. Службы в Церкви Святой Троицы проходят на польском, белорусском и литовском языках. 2. Софийский собор в Полоцке По некоторым данным, это сооружение – самая первая каменная постройка на территории Беларуси. За свою историю собор разрушался, перестраивался, становился конюшней и пороховым складом. На поврежденном ураганом Софийском Соборе устанавливают кровлю с дополнительным запасом прочности

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Сейчас это музей, в концертном зале которого весной и осенью проходят фестивали камерной и органной музыки. А раз в году в соборе проводится богослужение в честь Евфросиньи Полоцкой. 3. Дворец Пусловских в Коссово Он был построен в 19 веке по заказу Казимира Пусловского. Позже здание перешло в наследство сыну Казимира. В лучшие годы у сооружения было 12 башен и более сотни комнат. Во время Первой мировой войны дворец был разграблен и частично разрушен, уничтожены сад и оранжереи. Во время Второй мировой войны здание пострадало от пожара.

Фото: instagram.com/lesia_sw

4. Мирский замок Одна из самых известных белорусских достопримечательностей. Своего расцвета замок достиг, когда был в собственности белорусских магнатов Радзивиллов. Сооружение становилось полем боя во многих войнах. В Мирский замок вернулись 15 портретов Радзивиллов ХІХ века и три – XVIII

Фото: instagram.com/mr_oizo88

Про замок ходит множество легенд, например, о призраке Белой Девы, о бараньей голове и о ходе, связывающем Мирский и Несвижский замки. В наше время в здании проводятся экскурсии, а у его стен устраиваются фестивали музыки. 5. Несвижский замок Ещё один замок, который принадлежал Радзивиллам. Во времена их жизни в здании собиралась вся знать ВКЛ. В сооружении находились галереи, театр, богатая коллекция оружия и библиотека на 20 тысяч томов. К 80-летию образования Минской области: какие тайны хранит Несвижский замок

Фото: instagram.com/annvasilna

В 2002 году в замке произошёл пожар, после чего началась реставрация, длившаяся до середины 2012 года. 6. Дворец Булгаков в Жиличах Дворец Булгаков является центральным элементом композиции всего дворцово-паркового комплекса, замкнутого в прямоугольник. Внутри сооружения богатое убранство, в декоре использованы крупные фризы и панели с барельефными античными сценами.

Фото: instagram.com/grizzlys79

Особенностью дворца можно назвать сеть подземных тоннелей, о которых ходят легенды. 7. Гомельский дворцово-парковый ансамбль Удивительный факт, но эта усадьба полностью сохранилась со времён своего возведения. Комплекс включает в себя дворец Румянцевых и Паскевичей, часовню-усыпальницу князей Паскевичей, зимний сад с башней обозрения и иные достопримечательности. «Очень интересно и познавательно»: блогер из Украины посетил Гомель

Фото: instagram.com/transfer_taxi_sivak

В настоящее время во дворце находится музей, в котором рассказывают историю Гомеля и показывают сохранившиеся предметы роскоши. 8. Дворец Сапег в Ружанах (Ружанский дворец) Дворец был одним из крупнейших на территории Беларуси, возвёл его Лев Сапега. Во времена расцвета в сооружении были театры, библиотека и галерея. Войны с Россией и Швецией потрепали замок, но наследники обновили его. В 1914 году здание сгорело, за 15 лет его частично отреставрировали, но в 1944 году была поставлена точка в разрушении дворца.

Фото: instagram.com/tanyunechka_

Сейчас восстановлены въездные ворота Ружанского дворца. Там находится музей, в котором рассказывают историю местечка и семьи Сапег. 9. Усадьба Огинских в Залесье Сооружение основал не кто иной, как композитор Михаил Огинский, который написал полонез «Прощание с Родиной». Проживая в усадьбе, Михаил организовывал там музыкально-литературные вечера. Эта традиция сохранилась до наших дней.

Фото: instagram.com/lana_mz

В настоящее время в усадьбе Огинских работает посвящённый семье музей, а также в здании проводятся баллы и концерты классической музыки. 10. Сталинский ампир в Минске Во время Второй мировой войны столица Беларуси была разрушена практически до основания. Советское руководство решило не восстанавливать старые здания, а отстроить город заново. Образцами сталинского ампира являются Главпочтамт, «Ворота Минска», здание цирка, ГУМ. «Один из лучших городов, в которых я бывал»: тревел-блогер из Вьетнама прогулялся по Минску

Фото: instagram.com/vania_terletsky