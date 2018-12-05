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Топ-10 достопримечательностей Беларуси, которые должен посетить каждый турист

05 декабря 2018 12:17
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Новости Беларуси. Недавно Национальное агентство по туризму составило список из 10 мест Беларуси, которые обязательно должен увидеть каждый турист. Старинные церкви, замки, дворцы и невероятные сооружения.  

Цель агентства – познакомить людей с самыми интересными достопримечательностями Беларуси. Давайте посмотрим, какие места попали в этот список.  

1. Церковь Святой Троицы в агрогородке Гервяты 

Этот храм является одним из самых красивых в Беларуси. Сооружение относится к неоготическому стилю. Кстати, для возведения здания по соседству был построен кирпичный завод, чтобы не возить кирпичи издалека.   

Топ-10 достопримечательностей Беларуси, которые должен посетить каждый турист-1

Фото: instagram.com/pavelboleyshis  

В парке возле костёла находятся статуи ангелов и апостолов. Службы в Церкви Святой Троицы проходят на польском, белорусском и литовском языках.  

2. Софийский собор в Полоцке

По некоторым данным, это сооружение – самая первая каменная постройка на территории Беларуси. За свою историю собор разрушался, перестраивался, становился конюшней и пороховым складом.  

На поврежденном ураганом Софийском Соборе устанавливают кровлю с дополнительным запасом прочности  

Топ-10 достопримечательностей Беларуси, которые должен посетить каждый турист-4

Фото: instagram.com/nikolayzayko  

Сейчас это музей, в концертном зале которого весной и осенью проходят фестивали камерной и органной музыки. А раз в году в соборе проводится богослужение в честь Евфросиньи Полоцкой.    

3. Дворец Пусловских в Коссово 

Он был построен в 19 веке по заказу Казимира Пусловского. Позже здание перешло в наследство сыну Казимира. В лучшие годы у сооружения было 12 башен и более сотни комнат.  

Во время Первой мировой войны дворец был разграблен и частично разрушен, уничтожены сад и оранжереи. Во время Второй мировой войны здание пострадало от пожара. 

Топ-10 достопримечательностей Беларуси, которые должен посетить каждый турист-7

Фото: instagram.com/lesia_sw  

4. Мирский замок 

Одна из самых известных белорусских достопримечательностей. Своего расцвета замок достиг, когда был в собственности белорусских магнатов Радзивиллов. Сооружение становилось полем боя во многих войнах.    

В Мирский замок вернулись 15 портретов Радзивиллов ХІХ века и три – XVIII  

Топ-10 достопримечательностей Беларуси, которые должен посетить каждый турист-10

Фото: instagram.com/mr_oizo88  

Про замок ходит множество легенд, например, о призраке Белой Девы, о бараньей голове и о ходе, связывающем Мирский и Несвижский замки.     

В наше время в здании проводятся экскурсии, а у его стен устраиваются фестивали музыки.     

5. Несвижский замок

Ещё один замок, который принадлежал Радзивиллам. Во времена их жизни в здании собиралась вся знать ВКЛ. В сооружении находились галереи, театр, богатая коллекция оружия и библиотека на 20 тысяч томов.     

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Топ-10 достопримечательностей Беларуси, которые должен посетить каждый турист-13

Фото: instagram.com/annvasilna  

В 2002 году в замке произошёл пожар, после чего началась реставрация, длившаяся до середины 2012 года.  

6.  Дворец Булгаков в Жиличах 

Дворец Булгаков является центральным элементом композиции всего дворцово-паркового комплекса, замкнутого в прямоугольник. Внутри сооружения богатое убранство, в декоре использованы крупные фризы и панели с барельефными античными сценами.  

Топ-10 достопримечательностей Беларуси, которые должен посетить каждый турист-16

Фото: instagram.com/grizzlys79  

Особенностью дворца можно назвать сеть подземных тоннелей, о которых ходят легенды.  

7. Гомельский дворцово-парковый ансамбль

Удивительный факт, но эта усадьба полностью сохранилась со времён своего возведения. Комплекс включает в себя дворец Румянцевых и Паскевичей, часовню-усыпальницу князей Паскевичей, зимний сад с башней обозрения и иные достопримечательности.  

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Топ-10 достопримечательностей Беларуси, которые должен посетить каждый турист-19

Фото: instagram.com/transfer_taxi_sivak  

В настоящее время во дворце находится музей, в котором рассказывают историю Гомеля и показывают сохранившиеся предметы роскоши.  

8. Дворец Сапег в Ружанах (Ружанский дворец) 

Дворец был одним из крупнейших на территории Беларуси, возвёл его Лев Сапега. Во времена расцвета в сооружении были театры, библиотека и галерея.  

Войны с Россией и Швецией потрепали замок, но наследники обновили его. В 1914 году здание сгорело, за 15 лет его частично отреставрировали, но в 1944 году была поставлена точка в разрушении дворца.  

Топ-10 достопримечательностей Беларуси, которые должен посетить каждый турист-22

Фото: instagram.com/tanyunechka_  

Сейчас восстановлены въездные ворота Ружанского дворца. Там находится музей, в котором рассказывают историю местечка и семьи Сапег.  

9. Усадьба Огинских в Залесье 

Сооружение основал не кто иной, как композитор Михаил Огинский, который написал полонез «Прощание с Родиной». Проживая в усадьбе, Михаил организовывал там музыкально-литературные вечера. Эта традиция сохранилась до наших дней.  

Топ-10 достопримечательностей Беларуси, которые должен посетить каждый турист-25

Фото: instagram.com/lana_mz  

В настоящее время в усадьбе Огинских работает посвящённый семье музей, а также в здании проводятся баллы и концерты классической музыки.  

10. Сталинский ампир в Минске 

Во время Второй мировой войны столица Беларуси была разрушена практически до основания. Советское руководство решило не восстанавливать старые здания, а отстроить город заново. Образцами сталинского ампира являются Главпочтамт, «Ворота Минска», здание цирка, ГУМ.  

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Топ-10 достопримечательностей Беларуси, которые должен посетить каждый турист-28

Фото: instagram.com/vania_terletsky  

Таков топ-10 достопримечательностей Беларуси. 

Кстати, на днях ролик «Беларусь. Звыш за чаканне» Национального агентства по туризму стал лучшим в номинации самое красивое видео на международном конкурсе в Шанхае.     

Осенью 2018 года у Августовского канала появился собственный сайт. «Более 100 тысяч туристов посетило этот уникальный объект и окрестности» (здесь подробнее).  

# Достопримечательности Беларуси # калейдоскоп

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