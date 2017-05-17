Дворец Пусловских в Коссово: памятник архитектуры Беларуси XIX века

Полтора века назад здесь кипела жизнь аристократических особ. Казалось бы, только в легенде мог существовать такой могущественный замок, именуемый «рыцарской грезой» – Дворец Пусловских.

Удивительная история города Коссово Ивацевичского района Бресткой области начинается с 1821 года, когда небольшое поместье в местечке Коссово закупает граф Войцех Пусловский. Он не только вдыхает в экономическую жизнь селения новые силы, основывает там ковровую фабрику, но и преображает культурную и религиозную жизнь окрестностей.

Построенные в неоготическом стиле Коссовский дворец был чуть ли не единственным в своем роде.

Величественный замок хранил в своих стенах художественную галерею, библиотеку, которая насчитывала свыше 20 тыс. книг, а также более сотни комнат, каждая из которых имела своё название и соответствующий декор: розовая, чёрная, белая, голубая, серебряная и даже зеркальная. Например, в чёрном зале собирались исключительно мужчины за игрой в карты. А в белой, отделанной мрамором, – проходили восхитительные балы. Дамы в чудесных платьях танцевали с элегантными кавалерами.

Переместившись в эпоху декаданса, можно лишь вообразить роскошь и невероятную исключительность живописных интерьеров.

Спустя годы после смерти Вандалина, резиденция переходит в наследство к его сыну Леону – любителю азартных игр, который благополучно проигрывает её в карты. Но несмотря на многочисленные катаклизмы и пожары, сегодня «жемчужина архитектуры», символ эпохи Коссовский дворец гордо восстаёт из пепла.