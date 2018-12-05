Почему вредно пить чай из пакетиков?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – чайный мастер, создатель авторских напитков – Антон Со.

«Чем громче вы будете присёрбывать, тем больше почувствуете чай». Как правильно заваривать и пить этот напиток

Чай в пакетиках мы забываем?

Антон Со, чайный мастер, создатель авторских напитков :

Если есть стоящий чай, то его можно завернуть в пакетики, но, как правило, то, что заворачивают в пакетики массово, это чайные отходы, это мусор, который стоит, примерно, 10 кг этих отходов – где-то 10 долларов. Это огромный бизнес получается.