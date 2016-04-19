Костёл Святой Троицы в Гервятах: маленькая Швейцария, белорусский Нотр-Дам, образец неоготики

Маленькая Швейцария, белорусский Нотр-Дам, образец неоготики. Всё это – костёл в Гервятах. Отправляемся на экскурсию в один из самых красивых католических храмов Беларуси.

Жемчужина белорусской архитектуры. Величественный, грациозный, сказочный. Костёл святой троицы влюбляет в себя с первого взгляда.

Относится к Островецкому деканату Гродненского диоцеза. Кажется, что это европейский храм. Не удивительно, ведь всего в 65 км. от агрогородка Гервяты находится Вильнюс. А над созданием костёла трудился главный архитектор Минской губерни – Алексей Полозов.

Впечатляет не только идеальный неоготический наряд, но масштабы костёла: он второй по высоте среди католических храмов Беларуси. Высота башни – 64 метра. Длинна – 57 метров.