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Костёл Святой Троицы в Гервятах: маленькая Швейцария, белорусский Нотр-Дам, образец неоготики

19 апреля 2016 09:03
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Маленькая Швейцария, белорусский Нотр-Дам, образец неоготики. Всё это – костёл в Гервятах. Отправляемся на экскурсию в один из самых красивых католических храмов Беларуси.

Жемчужина белорусской архитектуры. Величественный, грациозный, сказочный. Костёл святой троицы влюбляет в себя с первого взгляда.

Относится к Островецкому деканату Гродненского диоцеза. Кажется, что это европейский храм. Не удивительно, ведь всего в 65 км. от агрогородка Гервяты находится Вильнюс. А над созданием костёла трудился главный архитектор Минской губерни – Алексей Полозов.

Впечатляет не только идеальный неоготический наряд, но масштабы костёла: он второй по высоте среди католических храмов Беларуси. Высота башни – 64 метра. Длинна – 57 метров.

# Культура # Достопримечательности Гродненской области # Фотофакт # Достопримечательности Беларуси # Анастасия Макеева # Наталия Белячиц

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