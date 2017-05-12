Ружанский замок Сапегов: памятник архитектуры Беларуси начала XVII века

Ружанский замок! Белорусский Колизей! Дворец, достойный королей! Время унесло в далекое прошлое придворные страсти, но гордые вековые стены продолжают помнить и хранить историю своих владельцев – могущественной династии Сапегов.

В 1598 году имение Ружаны покупает знаменитый магнат и политический деятель, канцлер Великого княжества Литовского – Лев Сапега. В начале 17 века здесь начинается грандиозное строительство. В Ружанах появляется замок с тремя башнями, сочетающий в себе черты оборонительной крепости и парадного дворца. После междоусобных войн конца 17 века с особым размахом и блеском, символизируя знатность и величие рода, дворцовая крепость перестраивается и расширяется. В 1770-е годы Александр Сапега поднимает из руин родовую резиденцию. Неприступный замок превращается в утонченный дворцовый комплекс.

Творя на рубеже двух стилей – барокко и классицизма, саксонский архитектор Ян Самуэль Беккер придает композиции ансамбля барочную колоритность, а фасадам – живописный классицистический декор. В шедевре архитектуры гармонично сплелись стили, природа и талант мастера. Родовое имение Сапегов – это маленький кусочек Парижа в Беларуси, это наш белорусский Версаль.

Сокровищницей дворца представлялись 2 корпуса-близнеца, в которых располагались придворный театр, картинная галерея и богатейшая библиотека. К слову, в 1644 г. в домашней библиотеке Сапегов насчитывалось три тысячи томов. До нашего времени сохранилось 250 оригинальных книг из частной коллекции, которые хранятся в российской национальной библиотеке в Петербурге.

Ружанский замок был значимым центром политической жизни Великого княжества Литовского. Здесь решались многие государственные вопросы, проходили приемы послов и королей.

Своих посетителей дворцовый комплекс встречал въездной брамой, а венчающая торжественные ворота скульптура, одна из 40 восседавших некогда на колоннадах замка , свидетельствует о былой притягательности внешнего облика всего ансамбля .

И несмотря ни на что, сохранившиеся остатки былой роскоши, утопающие в вековом песке, пережившие разорение, упадок, революции и воины, продолжают жить, сменяя не одно поколение своих хозяев.