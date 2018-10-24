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У Августовского канала появился собственный сайт: что интересное там можно узнать?

24 октября 2018 13:59
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Новости Беларуси. У самого популярного туристического объекта Гродненского региона – Августовского канала – появился собственный сайт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

У Августовского канала появился собственный сайт: что интересное там можно узнать?-1

Причём из ресурса можно узнать не только об уникальном гидротехническом сооружении, но и получить полезную информацию для путешественника. В какой гостинице или агроусадьбе остановиться туристу, где попробовать национальную кухню, какие исторические объекты посетить – сайт удобно разбит на тематические блоки.

У Августовского канала появился собственный сайт: что интересное там можно узнать?-4

Под каждым объектом – краткое описание и контактные данные. К тому же, представлен полный перечень развлечений как для любителей активного отдыха, так и семейного. Есть на страницах портала информация о возможностях безвизового посещения региона.

У Августовского канала появился собственный сайт: что интересное там можно узнать?-7

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Мы будем позиционировать данный ресурс как площадку для регистрации, для участия в важных развлекательных, спортивных, спортивно-масссовых, культурных мероприятиях. Неплохая динамика наблюдается – более 100 тысяч туристов посетило этот уникальный объект и окрестности. В прошлом году было 85 тысяч.

У Августовского канала появился собственный сайт: что интересное там можно узнать?-10

Пока сайт работает на русском языке, но в ближайшее время станет доступен на английском, польском, литовском и других языках. Готовится и календарь туристических мероприятий на следующий сезон – его также вскоре опубликуют на страницах портала.

# Достопримечательности Беларуси # общество # Олег Андрейчик # Фотофакт

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