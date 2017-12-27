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К 80-летию образования Минской области: какие тайны хранит Несвижский замок

27 декабря 2017 15:46
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Новости Беларуси. 80-летию образования Минской области посвящается. В специальной рубрике нашей программы пойдет речь о Несвижском дворцово-парковом ансамбле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К 80-летию образования Минской области: какие тайны хранит Несвижский замок-1

Согласно историческим данными, основан он был не Радзивиллами, а Кишками. Радзивиллам постройка перешла в середине XVI века. Они ее кардинально переделали.

К 80-летию образования Минской области: какие тайны хранит Несвижский замок-4

За 6 веков своего существования Несвижский замок пережил всякое. А в 2005 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Подробнее – в сюжете.

# Культура # Достопримечательности Минской области # Фотофакт # Несвижский замок # Владимир Короленок

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