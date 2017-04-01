На Полесье завершают восстановление территорий, разрушенных июльским ураганом

Новости Беларуси. Всемирный банк готов увеличить финансирование развития лесного сектора Беларуси. Проект, который сейчас реализуется, оценивается в 40 миллионов долларов, но есть возможность для выделения дополнительных средств. Об этом стало известно сегодня во время начала акции «Неделя леса». Уже десятая по счету она посвящена восстановлению лесов, поврежденных стихией летом 2016 года. Тогда только на Полесье ураган в считанные минуты уничтожил сотни гектаров вековых деревьев. Работа здесь кипит уже много месяцев.

В Романовском лесничестве кипит работа – здесь садят лес. Работники не скрывают радости: фактически – это финишная прямая, потому что за последние 8 месяцев здесь проделана колоссальная работа.

Сплошные рубки составили 760 гектаров, заготовлено свыше 200 тысяч кубических метров древесины. Для того чтобы вывезти такой объём понадобилось бы не менее 5 тысяч железнодорожных вагонов. За сорок лет работы в лесном хозяйстве Николай Ситник не один раз помогал коллегам в разных частях Беларуси справляться с последствиями стихии, но в родное лесничество беда пришла впервые. В прошлом июле урагану хватило считанных минут, чтобы уничтожить сотни гектаров леса, который люди растили почти век. Николай Ситник, лесник Романовского лесничества, Мозырский район:

Работы было море. Работали и по 8, по 10 и по 12 часов. Старались максимально больше и быстрей, чтобы освобождать склады, реализовать, чтобы не пропало: Синеет, кора облазит. Старались, чтоб качество не испортить, чтоб деньги были лесхозу. Лесники не без гордости отмечают: потерь не допустили. Да и лесовосстановление почти завершено: осталось посадить всего 7 гектаров. Главная сложность – в специфике местности: повреждён спелый сосновый лес на низменных болотистых участках: лёгкая почва просто не удержала вековые сосны. Посадить здесь молодые деревья теперь так же проблематично. Олеся Силич, лесничий Романовичского лесничества, Мозырский район:

Трактор с плугом здесь не пройдёт, подготовить почву не возможно – стоит вода. Если даже посадить сюда саженцы, они просто сгниют. Такие участки мы оставляем для естественного лесовосстановления. Природа сама засеет и заростит эти участки.

Природа, безусловно, справится. Но с помощью человека лес восстановится всё же чуть быстрее. Все восстановительные работы проведены собственным посадочным материалом.