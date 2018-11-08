«Очень интересно и познавательно»: блогер из Украины посетил Гомель

Новости Беларуси. Молодой блогер из Украины снимает ролики о том, как объехать страну, не потратив ни копейки. Юношу зовут Ярослав Гула. Первый свой проект под названием «Украина без денег» парень начал в ноябре 2014 года. За прошедшее время молодой человек снял более пятидесяти видеозаметок о своих посещениях разных городов Украины. В проекте блогер поставил себе задачей объехать всю страну, но при этом не тратить деньги. Вообще. После посещения города Гула оценивает его по пяти критериям: транспорт, достопримечательности, чистота, люди и сфера услуг.

Фото: vk.com/ya.gula

По Украине Ярослав снял 4 сезона своих путешествий, после чего объявил о закрытии проекта. А недавно он начал новый аналогичный проект – «Беларусь без денег». Первой точкой был выбран Полоцк, далее последовал Гомель, а сейчас готовится ролик про Солигорск. Видео про Гомель парень начал с автовокзала, что логично, ведь для изучения населённого пункта нужно в него приехать. Первой встреченной Ярославом гомельской достопримечательностью стал памятник Владимиру Ильичу.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Ярослав Гула

Чтобы получить немного наличности, Гула привёз из Черникова около 5 кг овощей, которые собирался продать подороже. Морковь и свеклу купили быстро, а вот капуста и картофель большого ажиотажа не вызвали. Примерно через полтора часа был куплен килограмм картошки, затем с использованием таблички «акция» продался и второй. Последней купили капусту. На всё ушло около двух с половиной часов.

Фото: instagram.com/ya.gula

После этого можно было приступать к исследованию города. Ярослав отметил чистые улицы и ухоженные здания. Особое внимание привлёк автомат с газировкой, из которого играет советская музыка. А ещё порадовала «мини» Пизанская башня. Вечер юноша решил провести в парке, где ему повезло встретить чёрных лебедей и белку. Последнюю парень покормил. Там же блогер увидел Дворец Румянцевых-Паскевичей, который изображён на 20-рублёвой купюре.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Ярослав Гула

В конце ролика Ярослав оценил Гомель. Транспорт получил 5 баллов, достопримечательности набрали 4 балла, чистота – 3, люди – 4, сфера услуг – 2. Итого – 3,7 балла вместе с бонусами. Для примера, Полоцк от блогера получил 4,5 балла. Видеопутешествие по Гомелю набрало более 34 тысяч просмотров и пару сотен комментариев. «Просветился по белорусской валюте. Крутой сюжет. Крутой монтаж. Крутая идея с рынком. Сложная съемка, много деталей снято. Работа на 5», «Все круто, очень интересно и познавательно. Но хотелось бы увеличить выпуски на 5 минут и уделить больше внимания интересным местам, например, куда сходить, что посмотреть», «Очень интересно было понаблюдать за тем, как человек из другой страны осматривает город, который я вижу вживую каждый день. Особенно интересно было, когда ты сидел на рынке».

Фото: instagram.com/ya.gula