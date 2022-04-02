«Свекровь пошла даже на отравление». Экскурсовод рассказала о духах Несвижского замка

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Несвиж, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». Екатерина Шевчик, экскурсовод Несвижского замка:

Осмотритесь, портреты. Все эти Радзивиллы смотрят на вас, они вас приветствуют в Несвижском замке. Поверьте, они не мертвы, они живы до сих пор. Ну, как известно, замок – это пристанище духов. Вы верите в это?

– Да, я да.

Екатерина Шевчик:

Обратите внимание на эту даму: в короне, в роскошном платье. Это известнейшая Барбара Радзивилл. Надо сказать, что она жила очень давно на нашей бренной земле, но душа ее до сих пор не упокоена. Что случилось? Говорят, очень давно Барбара Радзивилл привлекала всех мужчин в округе красотой и умом. И вот, привлекла она внимание и королевича Сигизмунда, который полюбил ее всей душой и сердцем и стал с ней встречаться. Вам это знакомо?

– Да.

Екатерина Шевчик:

Так вот, против их отношений была мама Сигизмунда, коварная итальянка — Бона Сфорца. Это так частенько бывает. Но эта свекровь пошла даже на отравление. Ну не дай Бог, не при вас будет сказано, тем не менее наша несчастная Барбара после своей торжественной коронации, к сожалению, умерла в муках через пять месяцев. Но Сигизмунд, который так и не отпустил свою возлюбленную, решил вызвать ее душу с того света. Это был спиритический сеанс.

– Прямо в этом замке?

Екатерина Шевчик:

Да нет. Это было в Вильно. Но в этом замке привидение стало появляться постоянно. Его потревожили. Сигизмунд обнял это видение во время сеанса и после этого, после этих страстных объятий, душа Барбары не вернулась обратно в мир мертвых.