Тео и Ольга Рыжикова впервые стали родителями. У пары родилась дочь

Новости Беларуси. Белорусский творческий тандем Тео (Юрий Ващук) и Ольга Рыжикова впервые стал родителями.

Эту радостную новость пара сообщила в Instagram.

Тео отметил, что у него от счастья подкашиваются ноги. И опубликовал фото с дочерью.

Тео:

Мир, привет!!! Подкашиваются ноги от счастья!!!! Мы с Олечкой стали родителями!!!! Милая, Оля, СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!