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Тео и Ольга Рыжикова впервые стали родителями. У пары родилась дочь

05 декабря 2018 10:26
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Новости Беларуси. Белорусский творческий тандем Тео (Юрий Ващук) и Ольга Рыжикова впервые стал родителями.

Эту радостную новость пара сообщила в Instagram.

Тео отметил, что у него от счастья подкашиваются ноги. И опубликовал фото с дочерью. 

Тео:
Мир, привет!!! Подкашиваются ноги от счастья!!!! Мы с Олечкой стали родителями!!!! Милая, Оля, СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!

Тео и Ольга Рыжикова впервые стали родителями. У пары родилась дочь-1

Фото: instagram.com/teo_esc

Мама новорожденной малышки тоже опубликовала трогательный пост и свое фото во время беременности. Ольга Рыжикова отметила, что день рождения дочери стал самым важным днем в жизни.

Ольга Рыжикова:
Теперь 5 декабря – самый важный день в жизни. Сегодня мы стали родителями чудесной малышки. Поздравляю тебя, любимый. Спасибо большое всем, кто поддерживал нас всё это время и был рядом!

Тео и Ольга Рыжикова впервые стали родителями. У пары родилась дочь-4

Фото: instagram.com/olya_rizhikova

Пара сыграла свадьбу летом 2015 года.

Тео и Ольга Рыжикова впервые стали родителями. У пары родилась дочь-7

Фото: instagram.com/teo_esc

Ранее мы рассказывали, какой возраст врачи называют лучшим для рождения детей (читать далее).

# Беременность и роды # калейдоскоп # ТЕО # Юрий Ващук # Ольга Рыжикова

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