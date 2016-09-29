В Мирский замок вернулись 15 портретов Радзивиллов ХІХ века и три – XVIII

Новости Беларуси. Уникальная коллекция портретов князей Радзивиллов вернулась в Беларусь.
Собрание насчитывает 15 картин 19 века и три – 18.
Они были приобретены в Германии и имеют непосредственное отношение к владельцам Мирского замка, что еще больше повышает их ценность. Теперь оригинальные живописные полотна украсят стены «Портретного зала» музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Галина Буро, СТВ:
Происхождение этой коллекции полно загадок. Неизвестно, где, кем, когда и для какого дворца были созданы полотна.
Специалисты долгое время не догадывались о существовании картин.
Теперь настоящий «семейный альбом» Радзивиллов – в Мирском замке.
Пополнение в портретном зале сродни детективной истории. Все началось со Стефании Радзивилл, в знаменитом замка когда-то она была хозяйкой. Ее судьбу долго изучала хозяйка нынешняя – директор Мирского Ольга Попко. Исследования привели в частную коллекцию баварского аристократа – правда, находка превзошла все ожидания.
Ольга Попко, директор музея «Замковый комплекс «Мир»:
Когда я увидела эти портреты, я вам честно скажу: у меня две недели потом было повышенное давление. Просто потому, что я хожу – а я их всех знаю. И не понимаю, откуда они вообще взялись тут.
Впервые эту коллекцию Беларусь увидела в 2014.
После велись долгие переговоры о покупке – и спустя 17 месяцев Ольге Попко удалось сделать картины собственностью замка. Это первый случай в нашей стране, когда такие ценности приобретаются за рубежом.
Ольга Попко:
Не всегда в хороших условиях эти портреты находились. И тогда я подумала: вот бы нам их! Мы бы их на руках носили.
Большинство портретов – это копии, и датируются 19 веком. Однако тройка картин – на век старше.
Как эти старички попали в коллекцию – узнать сложно. Впрочем, и авторы предпочли остаться инкогнито: лишь 1 полотно украшено автографом. Пока оно не выставляется – портрету дамы, жившей 4 столетия назад, предстоит реставрация.
Наталья Марецкая, старший научный сотрудник отдела учёта и хранения фондов музея «Замковый комплекс «Мир»:
Польский художник Винцент Слезинский, это 1884 год. И здесь изображена Эуфимия Радзивилл из рода Вишневецких. Это жена Николая Христофора Радзивилла по прозвищу «Сиротка».
На 18 картинах – история великого рода в лицах.
Здесь писатели, политические деятели, даже полумифические родоначальники семьи. А вот как в коллекцию попал портрет не по-радзивиловски ничем не примечательной дамы – пока загадка.
Кстати, большинство портретов изображает Николаев: у Радзивиллов была традиция так называть первенца. В любом случае, для этого зала, стены которого до этого украшали принты, это больше, чем событие.
Ольга Новицкая, научный сотрудник музея «Замковый комплекс «Мир»:
Ценность этих портретов заключается в том, что это портреты представителей рода Радзивиллов, которые одно время владели и Мирским замком.
Правда, даже сейчас не вся семья в сборе: один портрет из уникальной подборки не заметили – он остался у немецкого коллекционера. Присоединится ли Януш Радзивилл к своим родным – еще одна загадка.