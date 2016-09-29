В Мирский замок вернулись 15 портретов Радзивиллов ХІХ века и три – XVIII

Новости Беларуси. Уникальная коллекция портретов князей Радзивиллов вернулась в Беларусь.

Собрание насчитывает 15 картин 19 века и три – 18.

Они были приобретены в Германии и имеют непосредственное отношение к владельцам Мирского замка, что еще больше повышает их ценность. Теперь оригинальные живописные полотна украсят стены «Портретного зала» музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, СТВ:

Происхождение этой коллекции полно загадок. Неизвестно, где, кем, когда и для какого дворца были созданы полотна.

Специалисты долгое время не догадывались о существовании картин.

Теперь настоящий «семейный альбом» Радзивиллов – в Мирском замке.

Пополнение в портретном зале сродни детективной истории. Все началось со Стефании Радзивилл, в знаменитом замка когда-то она была хозяйкой. Ее судьбу долго изучала хозяйка нынешняя – директор Мирского Ольга Попко. Исследования привели в частную коллекцию баварского аристократа – правда, находка превзошла все ожидания.

Ольга Попко, директор музея «Замковый комплекс «Мир»:

Когда я увидела эти портреты, я вам честно скажу: у меня две недели потом было повышенное давление. Просто потому, что я хожу – а я их всех знаю. И не понимаю, откуда они вообще взялись тут.

Впервые эту коллекцию Беларусь увидела в 2014.

После велись долгие переговоры о покупке – и спустя 17 месяцев Ольге Попко удалось сделать картины собственностью замка. Это первый случай в нашей стране, когда такие ценности приобретаются за рубежом.

Ольга Попко:

Не всегда в хороших условиях эти портреты находились. И тогда я подумала: вот бы нам их! Мы бы их на руках носили.

Большинство портретов – это копии, и датируются 19 веком. Однако тройка картин – на век старше.

Как эти старички попали в коллекцию – узнать сложно. Впрочем, и авторы предпочли остаться инкогнито: лишь 1 полотно украшено автографом. Пока оно не выставляется – портрету дамы, жившей 4 столетия назад, предстоит реставрация.

Наталья Марецкая, старший научный сотрудник отдела учёта и хранения фондов музея «Замковый комплекс «Мир»:

Польский художник Винцент Слезинский, это 1884 год. И здесь изображена Эуфимия Радзивилл из рода Вишневецких. Это жена Николая Христофора Радзивилла по прозвищу «Сиротка».

На 18 картинах – история великого рода в лицах.

Здесь писатели, политические деятели, даже полумифические родоначальники семьи. А вот как в коллекцию попал портрет не по-радзивиловски ничем не примечательной дамы – пока загадка.

Кстати, большинство портретов изображает Николаев: у Радзивиллов была традиция так называть первенца. В любом случае, для этого зала, стены которого до этого украшали принты, это больше, чем событие.

Ольга Новицкая, научный сотрудник музея «Замковый комплекс «Мир»:

Ценность этих портретов заключается в том, что это портреты представителей рода Радзивиллов, которые одно время владели и Мирским замком.

Правда, даже сейчас не вся семья в сборе: один портрет из уникальной подборки не заметили – он остался у немецкого коллекционера. Присоединится ли Януш Радзивилл к своим родным – еще одна загадка.