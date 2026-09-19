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Новости по тегу #Достопримечательности Беларуси

Больше века – «корабль спасения» для полешуков: история храма в Лунинецком районе
19 сентября 2026 15:15

Больше века – «корабль спасения» для полешуков: история храма в Лунинецком районе

Гродно готовится ко Дню города! Узнали, как удается оставаться в топе у иностранных туристов
04 сентября 2026 18:49

Гродно готовится ко Дню города! Узнали, как удается оставаться в топе у иностранных туристов

Скульптура зубра-великана на трассе М1 теперь может рычать
14 июля 2026 06:38

Скульптура зубра-великана на трассе М1 теперь может рычать

Что посмотреть туристам в Краснополье и кто из знаменитых белорусов – уроженец района?
22 июня 2026 15:07

Что посмотреть туристам в Краснополье и кто из знаменитых белорусов – уроженец района?

Изучить историю Могилева можно по костелу – рассказываем о величественном соборе Успения Девы Марии
04 мая 2026 14:29

Изучить историю Могилева можно по костелу – рассказываем о величественном соборе Успения Девы Марии

Экспонаты времен Наполеона и миниатюры зданий – чем еще удивят в музее Ошмян
13 апреля 2026 18:00

Экспонаты времен Наполеона и миниатюры зданий – чем еще удивят в музее Ошмян

Участники форума Travel Hub «Содружество» возложили цветы к монументу Победы в Минске
07 апреля 2026 07:41

Участники форума Travel Hub «Содружество» возложили цветы к монументу Победы в Минске

В Минске пройдет международный форум Travel Hub «Содружество»
07 апреля 2026 06:16

В Минске пройдет международный форум Travel Hub «Содружество»

Беларусь признана одним из лидеров СНГ по устойчивому туризму
05 января 2026 07:12

Беларусь признана одним из лидеров СНГ по устойчивому туризму

Прозрачные вставки и эффект качки – каким стал самый длинный подвесной пешеходный мост в Беларуси?
01 декабря 2025 15:51

Прозрачные вставки и эффект качки – каким стал самый длинный подвесной пешеходный мост в Беларуси?

Рай для рыбаков! В Нацпарке «Браславские озёра» рассказали, чем удивляют туристов
20 сентября 2025 08:40

Рай для рыбаков! В Нацпарке «Браславские озёра» рассказали, чем удивляют туристов

А вы знали, какой храм Минска – старейший в городе? Рассказываем
17 сентября 2025 09:06

А вы знали, какой храм Минска – старейший в городе? Рассказываем