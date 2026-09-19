Новости по тегу #Достопримечательности Беларуси

Крестовоздвиженская церковь – сердце города. Краснокирпичная, с серебристыми куполами – идеал русского стиля.
Уже в следующем году в Гродно откроют масштабный туристический комплекс в старинных зданиях бывшего пивзавода. В них разместятся гостиница, бизнес-центр, музей и 16 ресторанов.
Любой желающий может включить рычание самостоятельно в любое время суток.
На Краснопольщине проходит 14 крупных праздников и фестивалей. Они посвящены народным песням и промыслам, театру и поэзии, креативной молодежи.
Это один из самых красивых костелов в стране! Величественный фасад, чудесные фрески, божественная атмосфера – венец искусства!
Здесь переплетаются традиционная крестьянская культура и городская. Орудия труда, предметы быта и искусства восхищают. Чего стоит только кольчуга XVI века!
Туризм как стратегия большой политики, экономики и исторической памяти. Именно в таком контексте Минск на несколько ближайших дней станет площадкой, где будут обсуждать развитие целого региона.
Участники обсудят создание единого патриотического маршрута, который объединит ключевые исторические места региона. Особое внимание – современным цифровым решениям: от дополненной реальности на полях сражений до интерактивных сервисов для путешественников.
Удобная инфраструктура, которая будет отвечать запросам путешественников, – стандарт, к которому будут стремиться все туристические объекты Беларуси в ближайшей пятилетке.
Один квадратный метр моста способен выдержать до 400 килограммов!
В структуре Национального парка четыре базы отдыха – «Дривяты», «Леошки», «Золово», «Слободка», а еще дом рыбака «Богино». Причем все они расположены на берегах озер.
Ко Дню народного единства – виртуальное путешествие по Минску на СТВ.
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