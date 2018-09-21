«Один из лучших городов, в которых я бывал»: тревел-блогер из Вьетнама прогулялся по Минску

Новости Беларуси. Приехавший в Беларусь иностранец попросил местную жительницу показать ему Минск. Ребята ходят по городу и разговаривают на разные темы. «Если вы любите Вьетнам, это место для вас. Я – Кайл, и это моя жизнь во Вьетнаме и за пределами Вьетнама», – говорится в описании YouTube-канала Kyle Le Dot Net. Некоторое время назад блогер захотел больше узнать о Минске и приехал в столицу Беларуси. Помогает ему лучше погрузиться в белорусскую культуру девушка по имени Даша. Начали молодые люди с посещения Минского зоопарка. На кадрах мелькают обезьяны, плавающие в аквариуме черепахи, попугаи, механический динозавр. В это время Кайл рассказывает общую информацию о зоопарке.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Kyle Le Dot Net

Когда на видео появляется зубр, блогер переключается на него и сообщает, что это животное является национальным белорусским зверем, а его европейский аналог – бизон.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Kyle Le Dot Net

Следующим пунктом в списке достопримечательностей стало метро. В ролике молодые люди едут в пустом вагоне, что можно считать везением. Выходят они на остановочном пункте «Петровщина». Блогер пытается произнести название на белорусском, а девушка поправляет его. Парень приятно удивляется дизайном станции и отмечает «звёзды» на потолке.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Kyle Le Dot Net

Далее ребята отправились в «МакДональдс». И ели они… в перчатках. Видимо, опасались как-либо исказить вкус. Или дело в микробах. После молодые люди прогулялись по площади Свободы. Посмотрели на продающиеся товары. На заднем фоне слышна речь. Блогер поинтересовался, русский это язык или белорусский. Дарья ответила, что белорусский. Парень уточнил, большая ли между ними разница и получил ответ, что не слишком большая. После очередного перекуса молодые люди отправились в тур по Минску на двухэтажном туристическом автобусе. Ребята надели наушники и с любопытством осматривались по сторонам. За окном появляются вокзал, Костёл Святого Симеона и Святой Елены, Дворец спорта, Стела Минск – город-герой, НВЦ БелЭкспо, площадь Победы, Национальная библиотека и многое другое.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Kyle Le Dot Net

Далее ещё несколько приёмов пищи, а затем – на Зыбицкую. На этом видео подошло к своему завершению. Кайл благодарит свою спутницу, говорит, что Минск «один из лучших городов, в которых я бывал», и прощается.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Kyle Le Dot Net