Тиханович, Хворостовский, Глаголева и еще 19 имен. Кого мы потеряли в 2017 году

Новости мира. 26 декабря стало известно о смерти композитора Владимира Шаинского. Музыканту было 92 года. Пользователи социальных сетей отметили, что 2017 год забрал у мира много талантливых людей – «Грустный для нашего искусства год». Мы вспоминаем тех, кого потеряли в уходящем году. Январь Александр Тиханович

Певца не стало 28 января 2017 года. Белорусский исполнитель скончался в возрасте 64 лет. О смерти музыканта сообщила его дочь – Анастасия Тиханович. Александр Григорьевич был оптимистом по жизни и, несмотря на тяжелую болезнь, до последнего выходил на сцену и гастролировал. «Маэстро умер, завещав нам счастье»: каким запомнят Александра Тихановича Джон Хёрт

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В январе 2017 года не стало британского актера Джона Хёрта. Ему было 77 лет. Актеру принадлежит рекорд по количеству смертей на экране – он умирал в кино 48 раз. Британец был известен благодаря ролям в фильмах «Полуночный экспресс», «Человек-слон», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», роли мистера Олливандера в серии фильмов про «Гарри Поттера» и Кейна в «Чужом». Февраль Алексей Петренко

22 февраля в возрасте 78 лет скончался российский актер Алексей Петренко. Одними из самых известных работ актера стали роли в фильмах «В августе 44-го», «Двадцать дней без войны», «Жестокий романс», «Похороните меня за плинтусом». На сцене и в кино Петренко исполнил более сотни ролей – здесь подробнее. Билл Пэкстон

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25 февраля не стало американского актера Билла Пэкстона. Он скончался после осложнений, вызванных операцией. Актеру был 61 год. Его называли «королем» второплановых ролей в крупных голливудских фильмах. Среди самых заметных ролей такие картины как «Терминатор», «Чужие», «Аполлон-13», «Титаник». Март Дэвид Рокфеллер

21 марта в возрасте 101 год в США скончался банкир и заметный представитель династии Рокфеллеров, члены которой играли важную роль в американской политике и бизнесе. Дэвид Рокфеллер умер во сне. Он был самым старым миллиардером в мире. Биография Рокфеллера – здесь. Апрель Евгений Евтушенко

1 апреля не стало последнего «шестидесятника». В США из-за рака умер российский поэт Евгений Евтушенко. Ему было 84 года. Поэт завещал похоронить себя в Москве, рядом с могилой Бориса Пастернака. «Больше, чем поэт»: каким запомнят Евгения Евтушенко Георгий Гречко

Легендарный космонавт умер в ночь на 8 апреля в возрасте 85 лет. Гречко – дважды Герой Советского Союза. Космонавт совершил три полета на околоземную орбиту (здесь подробнее). Май Олег Видов

В США на 74 году жизни после продолжительной болезни скончался актер Олег Видов. Наиболее известные фильмы актера – «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи», «Москва, любовь моя», «Всадник без головы». Работал на одной съемочной площадке со Шварценеггером, Рурком и Битти – смотрите здесь. Июнь Алексей Баталов

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15 июня в возрасте 88 лет после болезни скончался народный артист СССР Алексей Баталов. За свою карьеру актер сыграл во множестве культовых фильмах – «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Дело Румянцевых», «Дорогой наш человек», «Дама с собачкой». Последнее появление в кино у Баталова было в 2006 году. Благородство и достоинство: что пишут об Алексее Баталове пользователи соцсетей Олег Яковлев

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29 июня экс-участник группы «Иванушки International» умер в реанимации. Кумиру детства целого поколения было 47 лет. Друзья певца отметили, что у Яковлева было много творческих планов, но болезнь перечеркнула их. Наш маленький Олежка, он был целой эпохой: каким запомнят Олега Яковлева Июль Владимир Толоконников

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16 июля 2017 года скончался актер Владимир Толоконников. Ему было 74 года. Наиболее широкую известность актер получил благодаря образу Полиграфа Полиграфовича Шарикова в экранизации произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце». Снялся более чем в 60 фильмах. Честер Беннингтон

20 июля в возрасте 41 года лидер группы Linkin Park покончил с собой. Неизвестно, что стало причиной трагедии. Для поклонников смерть кумира стала шоком. В соцсетях появились тысячи постов со всего мира, в которых Беннингтона и его творчество благодарили за то, что оно повлияло на жизнь фанатов. «Это музыка. И она вечна»: фанаты о смерти Честера Беннингтона Август Вера Глаголева

Фото: instagram.com/nastyashubskaya

На 62 году умерла Вера Глаголева. У российской актрисы было онкологическое заболевание. Глаголева исполнила роли в почти 50 фильмах. Самые известные ее работы – «Не стреляйте в белых лебедей», «Сошедшая с небес», «В четверг», «Больше никогда». Кроме ролей в кино, она была и режиссером. Какой Веру Глаголеву запомнит семья: 20 фото Сентябрь Зураб Соткилава

Фото: instagram.com/muslim_tamara

18 сентября в возрасте 80 лет скончался народный артист СССР и оперный певец Зураб Соткилава. На сцене Большого театра он выступал более 40 лет. У певца была злокачественная опухоль. Хью Хефнер

Американский издатель и основатель журнала «Playboy» скончался в возрасте 91 года. Хефнер был самой узнаваемой фигурой среди издателей. Журнал, созданный Хефнером, существует более 60 лет – с 1953 года. Осенью 2017 года стало известно, что Хефнера в кино сыграет Джаред Лето. Дмитрий Смольский

29 сентября скончался композитор Дмитрий Смольский. Ему было 80 лет. Он был выдающимся композитором, педагогом, автором известных симфоний, которые стали важным этапом в развитии белорусской музыки. Знакомые вспоминали Дмитрия Смольского добрым словом – здесь подробнее. Октябрь Дмитрий Марьянов

15 октября по дороге в больницу скончался российский актер Дмитрий Марьянов. Ему было 47 лет. По предварительной информации, актер умер из-за оторвавшегося тромба. Играл в театре «Ленком». В фильмографии Марьянова более 80 ролей. Он активно сотрудничал с «Квартетом И» и снялся в фильмах «День радио», «День выборов», «Выше радуги». «Яркие люди сгорают»: коллеги и поклонники скорбят о смерти актера Дмитрия Марьянова Ноябрь Дмитрий Хворостовский

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22 ноября в Лондоне после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский. Ему было 55 лет. Смерть одного из самых узнаваемых оперных исполнителей стала шоком для его поклонников и коллег, которые поддерживали его на протяжении борьбы с болезнью. Хворостовский пел на самых известных оперных площадках мира – «Ла Скала», Королевского театра в Ковент-Гардене, Метрополитен-оперы, Парижской оперы. «Уверен, что деньги не решают все»: пять цитат Дмитрия Хворостовского об искусстве, деньгах и семье Михаил Задорнов

10 ноября стало известно, что в возрасте 69 лет скончался писатель-сатирик Михаил Задорнов. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью. Осенью 2016-го артист остановил гастрольную деятельность из-за плохого самочувствия. «Аплодисменты ещё долго будут звучать в твой адрес»: коллеги и поклонники скорбят о смерти Михаила Задорнова Декабрь Леонид Броневой

9 декабря не стало народного артиста СССР Леонида Броневого. Ему было 88 лет. Актер тяжело болел. Визитной карточкой Броневого стала роль Мюллера в сериале «Семнадцать мгновений весны». Он запомнился зрителям по фильмам «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен». Голосом актера говорят герои мультфильмов «Пластилиновая ворона» и «Следствие ведут колобки». Поклонники скорбят о смерти актера Леонида Броневого Иван Мацкевич





10 декабря не стало белорусского актера Ивана Мацкевича. Ему было 70 лет. Актер более 20 лет играл на сцене Русского театра имени Горького, успешно снимался в кино. Им сыграно более 130 ролей.