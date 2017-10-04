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Джаред Лето сыграет основателя журнала Playboy Хью Хефнера

04 октября 2017 08:50
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Знаменитый актер и музыкант получил главную роль в байопике о создателе журнала Playboy. Проект планировался уже давно, но запустить его в производство получилось только после недавней смерти Хью Хефнера 27 сентября.

Джаред Лето сыграет основателя журнала Playboy Хью Хефнера-1

Фото: THR

Режиссером фильма выступит Брэтт Рэтнер. Постановщик хотел снять фильм еще в 2007 году, но не смог из-за финансовых трудностей. В 2015 году Рэтнер снова загорелся проектом и пригласил в него своего давнего друга Джареда Лето. В апреле этого года актер пытался встретиться с Хью Хефнером, но культовый издатель не смог его принять из-за проблем со здоровьем.

Сам Лето очень воодушевлен идеей сыграть Хефнера: «Я очень хочу сыграть его в кино. Я хочу полностью понять этого человека», − говорит актер.

Джаред Лето сыграет основателя журнала Playboy Хью Хефнера-4

Хью Хефнер в молодости

Рэтнер и Лето утверждают, что смерть Хефнера не стала преградой для фильма. Съемки картины начнутся в конце этого года, а выход ленты предварительно запланирован на начала 2019-го.

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Джаред Лето # Хью Хефнер

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