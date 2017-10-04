Джаред Лето сыграет основателя журнала Playboy Хью Хефнера

Знаменитый актер и музыкант получил главную роль в байопике о создателе журнала Playboy. Проект планировался уже давно, но запустить его в производство получилось только после недавней смерти Хью Хефнера 27 сентября.

Режиссером фильма выступит Брэтт Рэтнер. Постановщик хотел снять фильм еще в 2007 году, но не смог из-за финансовых трудностей. В 2015 году Рэтнер снова загорелся проектом и пригласил в него своего давнего друга Джареда Лето. В апреле этого года актер пытался встретиться с Хью Хефнером, но культовый издатель не смог его принять из-за проблем со здоровьем.

Сам Лето очень воодушевлен идеей сыграть Хефнера: «Я очень хочу сыграть его в кино. Я хочу полностью понять этого человека», − говорит актер.