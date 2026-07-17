Под Могилевом проходят сборы водолазных подразделений Вооруженных Сил

На участке Днепра под Могилевом проходят летние сборы водолазных подразделений инженерных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 50 специалистов со всей страны ежедневно выполняют погружения в реальных условиях: сильное течение, околонулевая видимость, работа с крупногабаритными объектами.

Водолазы тренируются как в легком, так и в тяжелом снаряжении, включая 80-килограммовую «трехболтовку». На глубине отрабатывают разведку дна, распиловку деревянных свай и металлических конструкций, поиск, остропку и подъем различных предметов.

Особое внимание – действиям в экстремальных условиях: ограниченная обзорность, работа на течении, ночные спуски. Эти навыки критически важны для разминирования акваторий, инженерной разведки и поисково-спасательных операций.

Владимир Степанюк, руководитель водолазных спусков:

Ряд водолазов прошли обучение совсем недавно, то есть этой весной. И, конечно же, прибыв на реку Днепр, на данную местность, первый раз спускались на течение. Здесь может быть и илистое дно, и каменистое местами, поэтому тут уже нужно по-другому и стоять, и, соответственно, если еще при этом выполнять какие-то работы – в этом бывают сложности. Естественно, повышается физическая натренированность, закалка и становится более смелыми. Работы выполняют более осмысленно, спокойно и получают практику.