Моё кредо: честно работать и делать то, что предложено. Иван Мацкевич в жизни и на сцене

В сообщениях отмечают, что потрясены случившимся и «очень больно, когда мэтры театра и кино уходят».

Поклонники и знакомые Ивана Мацкевича скорбят об утрате. Под записью на странице театра в соцсетях они делятся воспоминаниями об актере и оставляют соболезнования коллегам и близким Мацкевича.

Информация появилась на сайте Национального драматического театра имени Максима Горького. На его сцене Мацкевич играл более 20 лет.

Роман Королев: Дядя Ваня! Скорблю! Царствие Небесное! Соболезнование родным и близким! Больше десятка картин отработано вместе с улыбкой и на одном дыхании! Хочется многое сказать... Добрейшей Души Человек! После фильма «Артем» в 1978 году, а мне было всего 11лет, я запомнил его навсегда. Слава Богу, что успел выразить ему свою признательность и уважение за его человечность и творческий труд! Для меня он был и всегда будет Народным Артистом! Светлая память в моем сердце останется навсегда!

«Мои глубочайшие соболезнования родным и близким… К счастью, мне довелось быть знакомой и поработать с этим прекрасным человеком! Вечная память!»

«Я рад и горжусь, что был знаком с таким Великим человеком! Ван Ваныч. Спи спокойно и пусть земля будет тебе пухом!»

Весной 2017 года Иван Иванович отметил 70-летний юбилей. В честь праздника он рассказал 10 фактов о себе.

Их приводит сайт Национального драматического театра имени Максима Горького.

1. Я об актёрской карьере не задумывался. Друг, мечтавший стать артистом, предложил вместе поехать в Минск, попытать счастья. И, как это часто бывает, я поступил, а приятель – нет…

2. В юности мечтал стать моряком, но заболел и не поехал на экзамены в мореходку. А спустя много лет, совершил морское путешествие за 5 морей – из Севастополя в Бизерту (Тунис), где в честь 300-летия Черноморского флота поднимали Андреевский стяг. И хотя в этом путешествии я тоже был актёром – изображал Петра І – мне вручили жетон «За дальний поход», как настоящему моряку. И я очень горжусь этой наградой. Кстати, в этом плавании мне устроили настоящее «посвящение в моряки»: взяли за руки, за ноги, раскачали – и бросили за борт! Так что моряком я всё-таки стал.

3. Я по гороскопу Овен, но иногда веду себя, как Лев – и потом получаю по гриве…

4. Говорят, что можно бесконечно смотреть на огонь, воду и облака. Я думаю, что можно бесконечно слушать детский смех. Обожаю своих внуков Тимофея и Фросю и радость общения с ними ни на что не променяю.

5. Очень люблю фляки – блюдо польской кухни. Однажды в Люблине в маленьком ресторане заказал это блюдо. Съел и понял, что до этого вообще не знал, что такое фляки. Заказал вторую порцию. А когда заказывал 3-ю и 4-ю, то их мне подавал сам хозяин ресторана под аплодисменты всего зала.

6. За свою актёрскую карьеру сыграл столько генералов, что впору претендовать на соответствующее воинское звание!

7. Говорят, что очень важны дружеское плечо, дружеская рука… Думаю, что не менее важна дружеская нога, которая в нужный момент даст тебе хорошего пинка – чтоб двигался дальше!

8. Этот год у меня вдвойне юбилейный: 9 апреля отмечаю 70-летие, а 27 мая – золотую свадьбу!

9. Играя роли, приходится запоминать большие объёмы текста. С этим у меня проблем никогда нет. Но вот абсолютно не дружу с гаджетами! Людмила Степановна, жена – ей не страшны ни фэйсбук, ни Вайбер. А мне когда-то давно подарили пейджер – так эти две кнопки меня чуть с ума не свели, никак не мог запомнить, когда какую нажимать. Я его потом жене и передарил…

10. Не люблю рассуждать о ролях, которые хотел бы сыграть. Моё кредо: «честно работать и делать то, что предложено».