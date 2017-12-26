В возрасте 92 лет скончался композитор Владимир Шаинский

Новости России. На 93 году жизни скончался композитор Владимир Шаинский.
Информацию об этом сообщили телеканалу «Культура» близкие народного артиста РСФСР.
Композитор написал музыку ко многим популярным мультфильмам и детским кинофильмам. Самыми известными являются «Голубой вагон», «Пусть бегут неуклюже», «Улыбка», «Вместе весело шагать», «Антошка», «Чунга-Чанга», «Песенка мамонтёнка».
Владимир Шаинский написал более 300 песен, среди которых хиты «Идет солдат по городу», «Родительский дом», «Лада», «Обручальное кольцо», «Не плачь, девчонка».
«Сам всегда оставался большим ребенком»: поклонники скорбят о смерти композитора Владимира Шаинского