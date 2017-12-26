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В возрасте 92 лет скончался композитор Владимир Шаинский

26 декабря 2017 13:26
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Новости России. На 93 году жизни скончался композитор Владимир Шаинский.

Информацию об этом сообщили телеканалу «Культура» близкие народного артиста РСФСР.

Композитор написал музыку ко многим популярным мультфильмам и детским кинофильмам. Самыми известными являются «Голубой вагон», «Пусть бегут неуклюже», «Улыбка», «Вместе весело шагать», «Антошка», «Чунга-Чанга», «Песенка мамонтёнка».

Владимир Шаинский написал более 300 песен, среди которых хиты «Идет солдат по городу», «Родительский дом», «Лада», «Обручальное кольцо», «Не плачь, девчонка».

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# Фотофакт # Некролог # калейдоскоп # Владимир Шаинский

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