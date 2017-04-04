«Больше, чем поэт»: каким запомнят Евгения Евтушенко

Новости России. 1 апреля не стало последнего «шестидесятника» – поэта Евгения Евтушенко. Ему было 84 года. Как сообщила вдова Евтушенко, поэт скончался во сне от остановки сердца. Последние 25 лет Евтушенко жил в США, но похоронить себя он завещал в Москве, рядом с могилой Бориса Пастернака. Похороны состоятся 12 апреля. Каким запомнят люди разных поколений Евгения Евтушенко – в нашем материале. Символ времени Первые стихи поэт начал печатать в возрасте 16 лет, а в 20 уже стал членом Союза писателей СССР после выхода сборника «Разведчики грядущего».

Фото: Sovfoto / Universal Images Group / East News

В 60-е годы Евтушенко вместе со своими коллегами – Робертом Рождественским, Беллой Ахмадулиной, Андреем Вознесенским, Булатом Окуджавой были законодателями литературной моды. На их поэтические вечера собирались стадионы. «Шестидесятники», так они себя назовут, стали символом общественных перемен, оттепели.

Фото: Валентин Мастюков / ТАСС

В 1963 году поэт был одним из кандидатов на получение Нобелевской премии по литературе. Однако, несмотря на частые попадания в список возможных победителей, эта награда так ему и не досталась.

Фото: Владимир Савостьянов, Валентин Мастюков / ТАСС

В это же время поэт переосмысливает свое отношение ко многим вещам – пишет стихотворение «Наследники Сталина», где выражает свое мнение о сталинизме, поэму «Бабий Яр», в которой поднимает скрытую ранее тему Холокоста, стихотворение «Танки идут по Праге», которое напишет после ввода войск СССР в Чехословакию, поэму «Голубь в Сантьяго» и «Я – Куба». Эти работы принесли поэту мировую известность. Евгений Евтушенко был лично знаком с Фиделем Кастро, Ричардом Никсоном, Робертом Кеннеди – младшим братом президента США, Сальвадором Альенде – президентом Чили.

С Ричардом Никсоном. Фото: wikipedia.ru

Известно, что у двух больших поэтов – Евтушенко и Бродского был конфликт. Нобелевский лауреат называл Евтушенко «плохим поэтом и фабрикой по производству самого себя». Однако по воспоминаниям коллег, в тяжелых ситуациях «шестидесятник» никогда не отказывал в помощи Иосифу Бродскому и отмечал то, что они просто недоговорили друг с другом – а теперь приходит очередь беседовать их творчеству.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В начале 90-х Евтушенко с семьей переезжает в США, чтобы преподавать в университете. Но в Россию поэт приезжает регулярно, занимается созданием музея, гастролирует. Евгений Александрович составлял пятитомник русской поэзии «Поэт в России – больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии».

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Официально поэт был женат 4 раза – на Белле Ахмадулиной, Галине Сокол-Лукониной, Джен Батлер, и в 1987 году женился на Марии Новиковой. У поэта пять сыновей. Так говорил Евтушенко… … о самом ярком воспоминании войны

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«В моей жизни было несколько великих событий, которые помогли стать человеком. Первое – когда в 1944-м по Москве вели пленных немцев. Прошло более 70 лет, а у меня, как вчера, перед глазами наши женщины. Жены, матери… Все боялись, что, увидев фрицев, они разорвут их на части, а они, прорвав кордоны охраны, протягивали немецким солдатам кусочки хлеба, картошку. Одна просто сняла спецовку и накрыла плечи солдатика-мальчишки… Не забуду этого никогда». … о смерти (фрагмент стихотворения «Молитва»)

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Жизнь и смерть – две главных вещи.

Кто там зря на смерть клевещет?

Часто жизни смерть нежней.

Научи меня, Всевышний,

Если смерть войдет неслышно,

Улыбнуться тихо ей. … о Высоцком и шестидесятниках

С Робертом Рождественсим. Фото: Владимир Савостьянов / ТАСС

«Я написал стихотворение про Высоцкого. Вдохновило меня на это радостное потрясение – я летел на Кубу на самолете под названием «Владимир Высоцкий». Это Володе даже в лучших снах не снилось! Я помню разные его времена – когда ему не давали выступать, при жизни не вышло ни одной его книжки. Его друзья пытались что-то с этим сделать, но бюрократия, которая сама слушала его песни на магнитофонах, не разрешала его официальные концерты. Это, конечно, большой урок для России, я надеюсь, на всю ее историю. Очень грустно, что нет многих моих друзей-шестидесятников. Конечно, я буду читать стихи, посвященные им – Роберту Рождественскому, Белле Ахмадулиной, Андрею Вознесенскому. Всем, кто безвременно ушел. Без этих людей я не мыслю своей жизни».



… о преподавательской деятельности

Фото: Mark Lennihan / AP

«Меня любят американские студенты в Оклахоме, где я преподаю. В университете мне были вынуждены поставить лимит на студентов. Не из политических соображений, а из этических, чтобы не обижать других профессоров. Я уже 20 лет преподаю в Америке. И я единственный русский писатель, который является членом Американской академии». … о Пастернаке

Фото: Виктор Васенин/РГ

«Борис Леонидович – великий человек, который дал мне очень важный совет. Я был молод, напорист, читал ему стихи, он слушал, слушал и вдруг сказал: «Женя, знаете, о чем я вас попрошу? Никогда не пророчьте себе трагической участи. Посмотрите, сколько раз Есенин говорил, что повесится. А с Маяковским как вышло? Никогда, слышите, не пишите, как вы уйдете и когда, и проживете долгую счастливую жизнь». … о поэзии

Владимир Савостьянов, Валентин Мастюков / ТАСС

Поэзия – великая держава.

Империй власть, сходящая с ума,

ей столько раз распадом угрожала,

но распадалась все-таки сама. Текст подготовлен по материалам rbc.ru, rg.ru, tass.ru, aif.by, bulvar.com.ua. После того, как стало известно, что сердце поэта перестало биться, социальные сети заполнили соболезнования (орфография и пунктуация авторов сохранены). Владимир Познер

Фото: pozneronline

Я его знал и довольно давно, мы познакомились когда мне 25 лет, а ему 26, он был на год старше. Мы виделись, нечасто, но время от времени. Потом жизнь нас развела, он уехал в Штаты, после этого я с ним уже не встречался. Я очень хорошо помню время его рассвета, вторую половину 50-х, 60-е, и эту четверку: Вознесенский, Ахмадулина, Рождественский и Евтушенко. Они олицетворяли это время, которое получило название оттепель. Это время больших надежд, время веры в то, что теперь наконец-то все то, что было обещано революцией, станет правдой. Конечно, ничего из этого не получилось, но какое-то время эти надежды были, это было светлое время. Я помню, как зимние стадионы были набиты битком зрителями, которые хотели послушать поэзию, и даже нужна была конная милиция, чтобы сдержать этих людей. Сегодня конная милиция может понадобиться, скорее, чтобы загонять людей на поэтические вечера. Уход Евтушенко – окончание эры, это подводит определенную черту. В 1994-м году еще молодым ушел Рождественский, затем, в 2010-м один за другим Вознесенский и Ахмадулина, и вот, кстати, 1-го апреля, в день моего рождения ушел Женя, очень печально. Сергей Безруков

Фото: s_bezrukov