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«Больше, чем поэт»: каким запомнят Евгения Евтушенко

04 апреля 2017 09:21
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Новости России. 1 апреля не стало последнего «шестидесятника» – поэта Евгения Евтушенко. Ему было 84 года. Как сообщила вдова Евтушенко, поэт скончался во сне от остановки сердца. Последние 25 лет Евтушенко жил в США, но

похоронить себя он завещал в Москве, рядом с могилой Бориса Пастернака.

Похороны состоятся 12 апреля. Каким запомнят люди разных поколений Евгения Евтушенко – в нашем материале.

Символ времени

Первые стихи поэт начал печатать в возрасте 16 лет, а в 20 уже стал членом Союза писателей СССР после выхода сборника «Разведчики грядущего».

«Больше, чем поэт»: каким запомнят Евгения Евтушенко-1

Фото: Sovfoto / Universal Images Group / East News

В 60-е годы Евтушенко вместе со своими коллегами – Робертом Рождественским, Беллой Ахмадулиной, Андреем Вознесенским, Булатом Окуджавой

были законодателями литературной моды.

На их поэтические вечера собирались стадионы. «Шестидесятники», так они себя назовут, стали символом общественных перемен, оттепели.

«Больше, чем поэт»: каким запомнят Евгения Евтушенко-4

Фото: Валентин Мастюков / ТАСС

В 1963 году поэт был одним из кандидатов на получение Нобелевской премии по литературе. Однако, несмотря на частые попадания в список возможных победителей, эта награда так ему и не досталась.

«Больше, чем поэт»: каким запомнят Евгения Евтушенко-7

Фото: Владимир Савостьянов, Валентин Мастюков / ТАСС

В это же время поэт переосмысливает свое отношение ко многим вещам – пишет стихотворение «Наследники Сталина», где выражает свое мнение о сталинизме, поэму «Бабий Яр», в которой поднимает скрытую ранее тему Холокоста, стихотворение «Танки идут по Праге», которое напишет после ввода войск СССР в Чехословакию, поэму «Голубь в Сантьяго» и «Я – Куба». Эти работы принесли поэту мировую известность.

Евгений Евтушенко был лично знаком с Фиделем Кастро, Ричардом Никсоном, Робертом Кеннеди – младшим братом президента США, Сальвадором Альенде – президентом Чили.

«Больше, чем поэт»: каким запомнят Евгения Евтушенко-10

С Ричардом Никсоном. Фото: wikipedia.ru

Известно, что у двух больших поэтов – Евтушенко и Бродского был конфликт. Нобелевский лауреат называл Евтушенко «плохим поэтом и фабрикой по производству самого себя». Однако по воспоминаниям коллег, в тяжелых ситуациях «шестидесятник» никогда не отказывал в помощи Иосифу Бродскому и отмечал то, что они просто недоговорили друг с другом – а теперь приходит очередь беседовать их творчеству.

«Больше, чем поэт»: каким запомнят Евгения Евтушенко-13

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В начале 90-х Евтушенко с семьей переезжает в США,

чтобы преподавать в университете. Но в Россию поэт приезжает регулярно, занимается созданием музея, гастролирует. Евгений Александрович составлял пятитомник русской поэзии «Поэт в России – больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии».

«Больше, чем поэт»: каким запомнят Евгения Евтушенко-16

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Официально поэт был женат 4 раза – на Белле Ахмадулиной, Галине Сокол-Лукониной, Джен Батлер, и в 1987 году женился на Марии Новиковой. У поэта пять сыновей.

Так говорил Евтушенко…

… о самом ярком воспоминании войны

«Больше, чем поэт»: каким запомнят Евгения Евтушенко-19

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«В моей жизни было несколько великих событий, которые помогли стать человеком. Первое – когда в 1944-м по Москве вели пленных немцев. Прошло более 70 лет, а у меня, как вчера, перед глазами наши женщины. Жены, матери… Все боялись, что, увидев фрицев, они разорвут их на части, а они, прорвав кордоны охраны, протягивали немецким солдатам кусочки хлеба, картошку. Одна просто сняла спецовку и накрыла плечи солдатика-мальчишки… Не забуду этого никогда».

… о смерти (фрагмент стихотворения «Молитва»)

«Больше, чем поэт»: каким запомнят Евгения Евтушенко-22

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Жизнь и смерть  две главных вещи.
Кто там зря на смерть клевещет?
Часто жизни смерть нежней.
Научи меня, Всевышний,
Если смерть войдет неслышно,
Улыбнуться тихо ей.

… о Высоцком и шестидесятниках

«Больше, чем поэт»: каким запомнят Евгения Евтушенко-25

С Робертом Рождественсим. Фото: Владимир Савостьянов / ТАСС

«Я написал стихотворение про Высоцкого. Вдохновило меня на это радостное потрясение – я летел на Кубу на самолете под названием «Владимир Высоцкий». Это Володе даже в лучших снах не снилось! Я помню разные его времена – когда ему не давали выступать, при жизни не вышло ни одной его книжки. Его друзья пытались что-то с этим сделать, но бюрократия, которая сама слушала его песни на магнитофонах, не разрешала его официальные концерты. Это, конечно, большой урок для России, я надеюсь, на всю ее историю. Очень грустно, что нет многих моих друзей-шестидесятников. Конечно, я буду читать стихи, посвященные им  Роберту Рождественскому, Белле Ахмадулиной, Андрею Вознесенскому. Всем, кто безвременно ушел. Без этих людей я не мыслю своей жизни».

… о преподавательской деятельности

«Больше, чем поэт»: каким запомнят Евгения Евтушенко-28

Фото: Mark Lennihan / AP

«Меня любят американские студенты в Оклахоме, где я преподаю. В университете мне были вынуждены поставить лимит на студентов. Не из политических соображений, а из этических, чтобы не обижать других профессоров. Я уже 20 лет преподаю в Америке. И я единственный русский писатель, который является членом Американской академии».

… о Пастернаке

«Больше, чем поэт»: каким запомнят Евгения Евтушенко-31

Фото: Виктор Васенин/РГ

«Борис Леонидович  великий человек, который дал мне очень важный совет. Я был молод, напорист, читал ему стихи, он слушал, слушал и вдруг сказал: «Женя, знаете, о чем я вас попрошу? Никогда не пророчьте себе трагической участи. Посмотрите, сколько раз Есенин говорил, что повесится. А с Маяковским как вышло? Никогда, слышите, не пишите, как вы уйдете и когда, и проживете долгую счастливую жизнь».

… о поэзии

«Больше, чем поэт»: каким запомнят Евгения Евтушенко-34

Владимир Савостьянов, Валентин Мастюков / ТАСС

Поэзия  великая держава.
Империй власть, сходящая с ума,
ей столько раз распадом угрожала,
но распадалась все-таки сама.

Текст подготовлен по материалам rbc.ru, rg.ru, tass.ru, aif.by, bulvar.com.ua.

После того, как стало известно, что сердце поэта перестало биться, социальные сети заполнили соболезнования (орфография и пунктуация авторов сохранены). 

Владимир Познер

«Больше, чем поэт»: каким запомнят Евгения Евтушенко-37

Фото: pozneronline

Я его знал и довольно давно, мы познакомились когда мне 25 лет, а ему 26, он был на год старше. Мы виделись, нечасто, но время от времени. Потом жизнь нас развела, он уехал в Штаты, после этого я с ним уже не встречался.

Я очень хорошо помню время его рассвета, вторую половину 50-х, 60-е, и эту четверку: Вознесенский, Ахмадулина, Рождественский и Евтушенко. Они олицетворяли это время, которое получило название оттепель. Это время больших надежд, время веры в то, что теперь наконец-то все то, что было обещано революцией, станет правдой. Конечно, ничего из этого не получилось, но какое-то время эти надежды были, это было светлое время.

Я помню, как зимние стадионы были набиты битком зрителями, которые хотели послушать поэзию, и даже нужна была конная милиция, чтобы сдержать этих людей. Сегодня конная милиция может понадобиться, скорее, чтобы загонять людей на поэтические вечера.

Уход Евтушенко – окончание эры, это подводит определенную черту. В 1994-м году еще молодым ушел Рождественский, затем, в 2010-м один за другим Вознесенский и Ахмадулина, и вот, кстати, 1-го апреля, в день моего рождения ушел Женя, очень печально.

Сергей Безруков

«Больше, чем поэт»: каким запомнят Евгения Евтушенко-40

Фото: s_bezrukov

Светлая память потрясающему поэту, поэт эпоха... Евгению Александровичу Евтушенко! Когда-то, очень давно... в 1989 году... были съёмки фильма "Похороны Сталина"... Режиссёром был Евгений Александрович... было мне 15 лет... Я проходил пробы на главную роль...меня, правда, туда не утвердили, потому что я был слишком молод))) Но Евгений Александрович, который очень искренне хотел как-то поддержать меня, всё равно дал мне маленькую роль)))... Это называется ГРУППОВКА) Это были мои первые шаги в кино)))) И я на всю жизнь запомнил ПРОРОЧЕСТВО ЕВТУШЕНКО, который назвал меня будущим Народным артистом...Я запомнил навсегда!) СПАСИБО!!! СПАСИБО ВАМ!!!!! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!!!!!

# Фотофакт # Некролог # калейдоскоп # Евгений Евтушенко

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