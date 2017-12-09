«Грустный для нашего искусства год»: поклонники скорбят о смерти актера Леонида Броневого

Новости России. Утром 9 декабря не стало народного артиста СССР Леонида Броневого.
Ему было 88 лет. Актер умер после тяжелой болезни.
О смерти журналистам сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
Прощание с актером пройдет 11 декабря в «Ленкоме», на сцене которого Броневой играл почти 30 лет.
Поклонники скорбят о смерти известного актера и отмечают, что Броневой оставил след в истории советского кино. По словам поклонников, образы, сыгранные актером, стали классикой.
По словам зрителей, «грустный для нашего искусства год напоминает, что он еще не закончился».