Новости России. Известного актера Олега Табакова ввели в искусственную кому.

Как сообщает РЕН ТВ, состояние народного артиста СССР остается стабильно тяжелым. Врачи ввели 82-летнего Табакова в состояние искусственной комы.

Чаще всего данный метод используют для того, чтобы уменьшить нагрузку на органы при тяжело протекающем заболевании.

Информация о госпитализации актера появилась в конце ноября. Спектакли с участием Табакова были отменены. От сыновей актера поступала противоречивая информация о состоянии здоровья руководителя МХТ им. Чехова.