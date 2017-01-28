«Маэстро умер, завещав нам счастье»: каким запомнят Александра Тихановича

Новости Беларуси. Он боролся за жизнь до последнего. Выходил на сцену, пел, давал интервью, делился советами. И все это обязательно с улыбкой на устах. Надежный друг, потрясающий наставник, чудесный отец, муж, дедушка. Те, кто знал Александра Григорьевича лично, отмечают: он всегда за кого-то переживал.



«Сегодня ночью не стало моего Папы». О том, что большое и доброе сердце Александра Тихановича перестало биться, в субботу утром сообщила его дочь Анастасия.



Анастасия Тиханович (запись в социальных сетях. Орфография и пунктуация сохранены):

Сегодня ночью не стало моего Папы... Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной. Человек-Любовь, мой самый близкий, самый лучший, самый любимый. Мой Папа. Помолитесь о нем, чтобы его дорога к Богу, которую он искал и нашел, завершилась радостной встречей. Пап, я люблю тебя, всегда. Царствие тебе Небесное. Пусть Боженька примет тебя в своих самых Светлых селениях, где нет больше ни болезни, ни печали, но Жизнь и Любовь бесконечная.



То, что осталось недолго, Александр Григорьевич чувствовал. Буквально за несколько часов до смерти он прислал своему близкому другу письмо, в котором писал: «Я молюсь, пытаюсь сражаться, в руках господних моя жизнь» (здесь подробнее).



«Великий артист. Человек жив, пока о нем помнят. Он будет жить столько, сколько живы его песни», – пишут в социальных сетях поклонники артиста. Коллеги, родные и близкие считают своим долгом оставить несколько строк в память о великом человеке.

Каким был Александр Григорьевич, каким его запомнят: