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«Яркие люди сгорают»: коллеги и поклонники скорбят о смерти актера Дмитрия Марьянова

16 октября 2017 08:14
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Новости России. 15 октября на 48 году жизни скоропостижно скончался известный российский актер Дмитрий Марьянов.

Марьянов умер в Подмосковье по дороге в больницу. По информации правоохранительных органов, его смерть не носит криминальный характер.

По предварительным данным, актер умер из-за оторвавшегося тромба – здесь подробнее.

Коллеги и поклонники Дмитрия Марьянова не могут поверить в его смерть. Они отмечают, что «несправедливо, что так рано уходят молодые». Свои соболезнования и воспоминания об актере выразили Гоша Куценко, Квартет И, Мария Шукшина, Лолита, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Илья Авербух и другие.

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