«Уверен, что деньги не решают все»: пять цитат Дмитрия Хворостовского об искусстве, деньгах и семье

Новости России. В Лондоне после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием умер российский оперный исполнитель Дмитрий Хворостовский.
Ему было 55 лет.
О смерти певца сообщили его официальные представители в Великобритании и России.
Новости России. В Лондоне после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием умер российский оперный исполнитель Дмитрий Хворостовский.
Ему было 55 лет.
О смерти певца сообщили его официальные представители в Великобритании и России.
Дмитрий Хворостовский несколько раз был гостем наших программ.
В 2014 году золотой русский баритон стал почетным гостем музыкального фестиваля «Владимир Спиваков приглашает», а в 2015 году дал интервью в программе «Утро. Студия хорошего настроения», где рассказал об искусстве, отказе выступить с Мадонной и семье.
Об опере. «Вы знаете, стоит пробовать посвящать в оперу как можно большее количество народа. Даже если это будет один или два человека из пяти, десяти, двадцати тысяч, сидящих на концерте, это будет все равно хорошо, потому что опера – это классика, это классический жанр. А классика, и классическое искусство делает людей лучше. Это делает людей гуманнее, красивее, лучше».
Фото: facebook.com/Hvorostovsky
О деньгах в оперном искусстве. «Уверен, что деньги не решают все. Потому что вот сам процесс творчества, когда ты увлечен творчеством, и когда вокруг тебя создаются такая атмосфера, когда есть у тебя коллеги, которые с тобой занимаются творчеством на сцене, тогда деньги здесь не причем. Но дело в том, что этим людям надо есть и пить, соответственно, им нужно платить хорошо. Поэтому этот жанр становится все более и более коммерческим. Но в результате он становится младшим братом-изгоем или сестрой более популярных жанров. Как это ни странно. И это очень печально».
Фото: facebook.com/Hvorostovsky
О местах, где бы хотелось выступить. «Я хотел сказать – в Африке, но в Африке мне бы не хотелось! (смеется). Наверное, таких мест уже не существует. Честно говоря, мне хочется, не выступая, попутешествовать. Например, съездить в ту же самую Африку».
Фото: facebook.com/Hvorostovsky
О семье. «Таланты у них ярко выраженные и различные. Я думаю, они должны быть счастливы и реализованы. Причем оба. Не только Максим, но и Нина, которая уже сейчас показывает многочисленные таланты и в искусстве, и в актерском мастерстве, и в движении – хореографии. Конечно, я мечтал бы о том, чтобы моя дочка тоже смогла реализоваться в жизни и быть чьей-то женой».
Фото: facebook.com/Hvorostovsky
О Беларуси. «Знаете, в последний раз я был на природе, был на ваших озерах, в совершенно удивительных, уникальных местах. Чистый воздух, тишина, птицы, лес и чистота. Удивительная чистота! И культура людей. Потому что люди, все зависит от людей. И каждая из встреч моих с белорусской публикой, в принципе, всегда приносила большую радость. С самого первого раза».