«Уверен, что деньги не решают все»: пять цитат Дмитрия Хворостовского об искусстве, деньгах и семье

Новости России. В Лондоне после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием умер российский оперный исполнитель Дмитрий Хворостовский. Ему было 55 лет. О смерти певца сообщили его официальные представители в Великобритании и России.

Дмитрий Хворостовский несколько раз был гостем наших программ. В 2014 году золотой русский баритон стал почетным гостем музыкального фестиваля «Владимир Спиваков приглашает», а в 2015 году дал интервью в программе «Утро. Студия хорошего настроения», где рассказал об искусстве, отказе выступить с Мадонной и семье. Дмитрий Хворостовский. На сцене и за кулисами Об опере. «Вы знаете, стоит пробовать посвящать в оперу как можно большее количество народа. Даже если это будет один или два человека из пяти, десяти, двадцати тысяч, сидящих на концерте, это будет все равно хорошо, потому что опера – это классика, это классический жанр. А классика, и классическое искусство делает людей лучше. Это делает людей гуманнее, красивее, лучше».

Фото: facebook.com/Hvorostovsky

О деньгах в оперном искусстве. «Уверен, что деньги не решают все. Потому что вот сам процесс творчества, когда ты увлечен творчеством, и когда вокруг тебя создаются такая атмосфера, когда есть у тебя коллеги, которые с тобой занимаются творчеством на сцене, тогда деньги здесь не причем. Но дело в том, что этим людям надо есть и пить, соответственно, им нужно платить хорошо. Поэтому этот жанр становится все более и более коммерческим. Но в результате он становится младшим братом-изгоем или сестрой более популярных жанров. Как это ни странно. И это очень печально».

Фото: facebook.com/Hvorostovsky

О местах, где бы хотелось выступить. «Я хотел сказать – в Африке, но в Африке мне бы не хотелось! (смеется). Наверное, таких мест уже не существует. Честно говоря, мне хочется, не выступая, попутешествовать. Например, съездить в ту же самую Африку».

Фото: facebook.com/Hvorostovsky

О семье. «Таланты у них ярко выраженные и различные. Я думаю, они должны быть счастливы и реализованы. Причем оба. Не только Максим, но и Нина, которая уже сейчас показывает многочисленные таланты и в искусстве, и в актерском мастерстве, и в движении – хореографии. Конечно, я мечтал бы о том, чтобы моя дочка тоже смогла реализоваться в жизни и быть чьей-то женой».

Фото: facebook.com/Hvorostovsky