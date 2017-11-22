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«Уверен, что деньги не решают все»: пять цитат Дмитрия Хворостовского об искусстве, деньгах и семье

22 ноября 2017 10:25
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Новости России. В Лондоне после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием умер российский оперный исполнитель Дмитрий Хворостовский.

Ему было 55 лет.

О смерти певца сообщили его официальные представители в Великобритании и России.

«Уверен, что деньги не решают все»: пять цитат Дмитрия Хворостовского об искусстве, деньгах и семье -1

Дмитрий Хворостовский несколько раз был гостем наших программ.

В 2014 году золотой русский баритон стал почетным гостем музыкального фестиваля «Владимир Спиваков приглашает», а в 2015 году дал интервью в программе «Утро. Студия хорошего настроения», где рассказал об искусстве, отказе выступить с Мадонной и семье.

Дмитрий Хворостовский. На сцене и за кулисами

Об опере. «Вы знаете, стоит пробовать посвящать в оперу как можно большее количество народа. Даже если это будет один или два человека из пяти, десяти, двадцати тысяч, сидящих на концерте, это будет все равно хорошо, потому что опера – это классика, это классический жанр. А классика, и классическое искусство делает людей лучше. Это делает людей гуманнее, красивее, лучше».

«Уверен, что деньги не решают все»: пять цитат Дмитрия Хворостовского об искусстве, деньгах и семье -4

Фото: facebook.com/Hvorostovsky

О деньгах в оперном искусстве. «Уверен, что деньги не решают все. Потому что вот сам процесс творчества, когда ты увлечен творчеством, и когда вокруг тебя создаются такая атмосфера, когда есть у тебя коллеги, которые с тобой занимаются творчеством на сцене, тогда деньги здесь не причем.  Но дело в том, что этим людям надо есть и пить, соответственно, им нужно платить хорошо. Поэтому этот жанр становится все более и более коммерческим. Но в результате он становится младшим братом-изгоем или сестрой более популярных жанров. Как это ни странно. И это очень печально».

«Уверен, что деньги не решают все»: пять цитат Дмитрия Хворостовского об искусстве, деньгах и семье -7

Фото: facebook.com/Hvorostovsky

О местах, где бы хотелось выступить. «Я хотел сказать – в Африке, но в Африке мне бы не хотелось! (смеется). Наверное, таких мест уже не существует. Честно говоря, мне хочется, не выступая, попутешествовать. Например, съездить в ту же самую Африку».

«Уверен, что деньги не решают все»: пять цитат Дмитрия Хворостовского об искусстве, деньгах и семье -10

Фото: facebook.com/Hvorostovsky

О семье. «Таланты у них ярко выраженные и различные. Я думаю, они должны быть счастливы и реализованы. Причем оба. Не только Максим, но и Нина, которая уже сейчас показывает многочисленные таланты и в искусстве, и в актерском мастерстве, и в движении – хореографии. Конечно, я мечтал бы о том, чтобы моя дочка тоже смогла реализоваться в жизни и быть чьей-то женой».

«Уверен, что деньги не решают все»: пять цитат Дмитрия Хворостовского об искусстве, деньгах и семье -13

Фото: facebook.com/Hvorostovsky

О Беларуси. «Знаете, в последний раз я был на природе, был на ваших озерах, в совершенно удивительных, уникальных местах. Чистый воздух, тишина, птицы, лес и чистота. Удивительная чистота! И культура людей. Потому что люди, все зависит от людей. И каждая из встреч моих с белорусской публикой, в принципе, всегда приносила большую радость. С самого первого раза».

# общество # Фотофакт # Некролог # Дмитрий Хворостовский

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