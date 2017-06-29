Наш маленький Олежка, он был целой эпохой: каким запомнят Олега Яковлева

Новости России. Олег Яковлев ушел на 48 году жизни. Друзья артиста рассказывают: «у него было так много творческих планов, неожиданная болезнь украла у нас друга, брата». Десять дней назад на своей странице в социальной сети Олег Яковлев поздравлял медиков с профессиональным праздником. «Поздравляю с днем медицинского работника всех своих друзей-врачей, благодаря коим я жив и здоров, а также всех медиков нашей страны».

Источник фото: instagram.com/yakovlevsinger/

По иронии судьбы это фото стало последним.

Врачи давно настаивали на госпитализации, но Олег Яковлев предпочитал лечиться дома. Состояние здоровья артиста ухудшилось в один миг – с диагнозом «двусторонняя пневмония» его экстренно доставили в реанимацию. За жизнь мужчины врачи боролись сутки. Утром 29 июня сердце Яковлева остановилось.

«Спасибо за яркое детство, за эмоции, которых уже не пережить», – пишут в социальных сетях. Коллеги, родные и поклонники на своих страницах в социальных сетях оставляют соболезнования. Многие считают своим долгом рассказать о том, каким человеком и профессионалом был «Олежка» (так вот уже почти 20 лет называют его поклонники группы «Иванушки International»). Олежкой из Иванушек он был и остается в памяти миллионов мальчишек и девчонок, которые выросли на песнях группы.