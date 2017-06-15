Благородство и достоинство: что пишут об Алексее Баталове пользователи соцсетей

Новости России. Ночью 15 июня во сне скончался Народный артист СССР – Алексей Баталов. Актер был символом эпохи. Фильмы, в которых он снимался, признаны как на его родине, так и за рубежом. Среди них военная драма «Летят журавли», награжденная Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля, мелодрама «Москва слезам не верит», которая была удостоена премии «Оскар», романтический фильм «Дорогой мой человек», историческая драма «Бег».

Актер признавался, что много раз отказывался от съемок в некоторых фильмах – он не хотел изменять себе и быть кому-то обязанным. Зато о режиссерах и актерах тех проектов, в которых принимал участие, отзывался с теплотой и гордостью. В последние десять лет Алексей Владимирович почти не снимался в кино, потому что не видел достойных предложений.

Мы собрали в одном материале,

что пишут знаменитости и пользователи социальных сетей о любимом несколькими поколениями актере

(орфография и пунктация авторов сохранены).

Олег Газманов:

Ушёл из жизни Алексей Баталов и унёс с собой большую часть моих прекрасных светлых детских и юношеских воспоминаний. Думаю, что миллионы людей, прочитав эту скорбную новость горестно вздохнули и вспомнили его великие роли в фильмах #летятжуравли #москваслезамневерит #бег и многих других... Светлая память Великому актёру!