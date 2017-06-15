Благородство и достоинство: что пишут об Алексее Баталове пользователи соцсетей
Новости России. Ночью 15 июня во сне скончался Народный артист СССР – Алексей Баталов. Актер был символом эпохи. Фильмы, в которых он снимался, признаны как на его родине, так и за рубежом. Среди них военная драма «Летят журавли», награжденная Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля, мелодрама «Москва слезам не верит», которая была удостоена премии «Оскар», романтический фильм «Дорогой мой человек», историческая драма «Бег».
Актер признавался, что много раз отказывался от съемок в некоторых фильмах – он не хотел изменять себе и быть кому-то обязанным. Зато о режиссерах и актерах тех проектов, в которых принимал участие, отзывался с теплотой и гордостью. В последние десять лет Алексей Владимирович почти не снимался в кино, потому что не видел достойных предложений.
Мы собрали в одном материале,
что пишут знаменитости и пользователи социальных сетей о любимом несколькими поколениями актере
(орфография и пунктация авторов сохранены).
Олег Газманов:
Ушёл из жизни Алексей Баталов и унёс с собой большую часть моих прекрасных светлых детских и юношеских воспоминаний. Думаю, что миллионы людей, прочитав эту скорбную новость горестно вздохнули и вспомнили его великие роли в фильмах #летятжуравли #москваслезамневерит #бег и многих других... Светлая память Великому актёру!
Валерий Сюткин:
Алексей Баталов! Благородство, достоинство! Вот это – жизнь! Спасибо ВАМ!
Иван Ургант
Дорогой НАШ человек... Умный, тонкий, добрый и честный. Спасибо Вам за всё.
Фото: urgantcom
Станислав Садальский:
Прошлого не вернуть. Мертвых не воскресить. Пути обратного нет, надо идти только вперед.
Печальная весть. – Он накануне причастился. В 00:00 ещё был жив. Ровно дышал. А в 6 утра пульса не было, умер во сне.
Благородный человек, который не был замечен в стяжательстве, предательстве своих идеалов. Между цифрами в датах – огромная красивая жизнь. Сын актеров МХАТ Владимира Баталова и Нины Ольшевской. Он же племянник мужа моей учительницы Ольги Андровской – Николая Баталова, сыгравшего главную роль начальника коммуны в знаменитой «Путевке в жизнь». Не зря он был любимцем Анны Ахматовой, которая много лет жила в их семье. Царствия ему небесного, соболезнования родным.
Антон Долин
В первом посте кинокритик написал, что Баталов умер. А во втором поделился записью эфира одной радиостанции.
«Вы знаете, как редко я делюсь ссылками со своих радиоэфиров. Но сегодня не могу не поделиться. Это наш разговор с Алексеем Баталовым о «Летят журавли». Восемь с половиной лет назад.
Не то, чтобы текст вышел каким-то невероятным. Но там можно нажать кнопочку «слушать» – и слушать его голос».
Фото: facebook.com/adolin
Женя Малахова:
Когда Алексей Владимирович проходил по коридору актерского факультета ВГИКа, сердце замирало. Всегда с улыбкой, шутками, открытостью к своим студентам. Это был БОЛЬШОЙ человек, НАСТОЯЩИЙ мужчина и ВЕЛИКИЙ АРТИСТ.