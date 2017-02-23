На 79-м году жизни скончался народный артист России Алексей Петренко

Новости России. Народный артист России Алексей Петренко скончался на 79-м году жизни.

На сцене и в кино он исполнил более сотни ролей.

Для белорусского зрителя навсегда останется в памяти образ созданный им в отечественной ленте «В августе 44-го». Одна из самых известных его работ – в фильмах «Двадцать дней без войны» и «Жестокий романс». Алексей Петренко также был гостем Минского международного кинофестиваля «Листапад».

Гражданская панихида и прощание с артистом состоятся в 27 февраля в российском Доме кино.

Соболезнования родным, близким народного артиста РСФСР направил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.