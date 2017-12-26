«Сам всегда оставался большим ребенком»: поклонники скорбят о смерти композитора Владимира Шаинского

Свой день рождения композитор отметил 12 декабря. Актриса Эвелина Блёданс поздравила Шаинского трогательным постом в соцсетях, где отметила неординарность композитора и его талант. «Каждый из нас хоть раз в жизни пел эти песни, и даже люди далекие от музыки прекрасно знают их автора».

Эвелина Блёданс, актриса:

Мне посчастливилось плотно работать с этим неординарным человеком. И, мне кажется, я поняла, почему Владимир Яковлевич написал столько гениальных песен для детей… Потому что сам всегда оставался большим ребенком – мечтателем и озорником.

Они в момент нашли общий язык с моим старшим сыном Колей, и, например, вместо того, чтоб разучивать новую, только что написанную песню, на спор стояли на одной ножке – кто дольше!

Поклонники музыкального таланта композитора скорбят о его уходе, отмечают, что Шаинский «подарил детство нескольким поколениям» и благодарят за любимые песни.