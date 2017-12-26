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«Сам всегда оставался большим ребенком»: поклонники скорбят о смерти композитора Владимира Шаинского

26 декабря 2017 14:47
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Новости России. Скончался известный российский композитор Владимир Шаинский. Маэстро боролся с онкологическим заболеванием.

По информации сына, музыкант скончался в США.

Владимиру Шаинскому было 92 года – здесь подробнее.

Свой день рождения композитор отметил 12 декабря. Актриса Эвелина Блёданс поздравила Шаинского трогательным постом в соцсетях, где отметила неординарность композитора и его талант. «Каждый из нас хоть раз в жизни пел эти песни, и даже люди далекие от музыки прекрасно знают их автора».

«Сам всегда оставался большим ребенком»: поклонники скорбят о смерти композитора Владимира Шаинского-1

Фото: instagram.com/mich_mysl

Эвелина Блёданс, актриса:
Мне посчастливилось плотно работать с этим неординарным человеком. И, мне кажется, я поняла, почему Владимир Яковлевич написал столько гениальных песен для детей… Потому что сам всегда оставался большим ребенком – мечтателем и озорником.
Они в момент нашли общий язык с моим старшим сыном Колей, и, например, вместо того, чтоб разучивать новую, только что написанную песню, на спор стояли на одной ножке – кто дольше! 

Поклонники музыкального таланта композитора скорбят о его уходе, отмечают, что Шаинский «подарил детство нескольким поколениям» и благодарят за любимые песни.

# Фотофакт # Некролог # калейдоскоп # Владимир Шаинский

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