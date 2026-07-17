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Безработица в Финляндии превысила 370 тысяч человек

17 июля 2026 06:45
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Финский Тампере переживает острый социальный кризис. Все больше горожан вынуждены обращаться за бесплатной едой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волонтеры нередко видят, как люди съедают продуктовые наборы прямо на улице – из-за этого ничего не остается для домочадцев. Чтобы решить проблему, благотворители стали предлагать посетителям горячий суп прямо на месте выдачи. По оценкам специалистов, кризис напрямую связан с тяжелой ситуацией на рынке труда: безработица в Финляндии превысила показатель в 370 тысяч человек.

Безработица в Финляндии достигла рекордного уровня за последние 28 лет.

# Международная политика

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