Прямой эфир

Железнодорожная отрасль Латвии перешла в «режим выживания»

17 июля 2026 06:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Железнодорожная отрасль Латвии перешла в «режим выживания» из-за резкого сокращения перевозок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр транспорта страны.

Грузооборот упал в 7 раз, а портовая перевалка – более чем вдвое. Компания уволила две трети сотрудников, но средств на содержание путей по-прежнему не хватает. В министерстве предупредили, что бюджет не сможет бесконечно дотировать инфраструктуру – цены на пассажирские билеты неизбежно вырастут.

Генпрокуратура Латвии возбудила уголовное дело в отношении белорусских пограничников.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Режим в Кишиневе – лабораторный продукт западных НКО. Как Молдову стирают с карты Европы?
16 июля 2026 17:35

Режим в Кишиневе – лабораторный продукт западных НКО. Как Молдову стирают с карты Европы?

Суд ЕС отклонил претензию терминала Клайпедского порта по транзиту грузов «Беларуськалия»
16 июля 2026 16:59

Суд ЕС отклонил претензию терминала Клайпедского порта по транзиту грузов «Беларуськалия»

Генпрокуратура Латвии возбудила уголовное дело в отношении белорусских пограничников
16 июля 2026 16:54

Генпрокуратура Латвии возбудила уголовное дело в отношении белорусских пограничников