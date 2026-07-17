Железнодорожная отрасль Латвии перешла в «режим выживания» из-за резкого сокращения перевозок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр транспорта страны.

Грузооборот упал в 7 раз, а портовая перевалка – более чем вдвое. Компания уволила две трети сотрудников, но средств на содержание путей по-прежнему не хватает. В министерстве предупредили, что бюджет не сможет бесконечно дотировать инфраструктуру – цены на пассажирские билеты неизбежно вырастут.