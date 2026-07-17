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Наталья Кочанова проинспектировала ход уборочной в сельхозпредприятии «Новые Горяны»

17 июля 2026 06:34
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Ход жатвы, темпы заготовки кормов и реконструкция животноводческого комплекса. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, находясь с рабочей поездкой в Полоцком районе, посетила сельхозпредприятие «Новые Горяны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Наталья Кочанова проинспектировала ход уборочной в сельхозпредприятии «Новые Горяны»-2

На его полях уборочная только стартовала. После уборки озимого ячменя займутся кукурузой, которой засеяно 2 тысячи гектаров. Наталья Кочанова проинспектировала ход реконструкции животноводческого комплекса. Объект был построен еще в 1970-х, и с тех пор масштабных ремонтов здесь не проводили.

Александр Стукан, директор ОАО «Новые Горяны» Полоцкого района:
Первый этап мы уже определенный провели, работы продолжаются. А сроки, нам надо до 1 сентября, желательно, восстановить все помещения, чтобы в них уже поступал скот. Так, чтобы это стало быстрее, так как корма у нас уже будут. И мы можем уже получать больше продукции.

Наталья Кочанова проинспектировала ход уборочной в сельхозпредприятии «Новые Горяны»-4

«Новые Горяны» – это 8 тысяч гектаров сельхозугодий, из которых почти 6 тысяч – пахотные земли. Поскольку хозяйству необходимо обеспечить питанием более 5 тысяч голов крупного рогатого скота, основной акцент – на создание мощной кормовой базы.

# Уборочная кампания # Наталья Кочанова

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