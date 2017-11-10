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«Аплодисменты ещё долго будут звучать в твой адрес»: коллеги и поклонники скорбят о смерти Михаила Задорнова

10 ноября 2017 08:45
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Новости России. В возрасте 69 лет скончался известный писатель-сатирик Михаил Задорнов. Об этом стало известно 10 ноября.

Юморист боролся с онкологическим заболеванием. У артиста была опухоль головного мозга. С середины 2016 года Задорнов приостановил гастрольную деятельность по состоянию здоровья.

Сам Михаил Задорнов редко комментировал свое самочувствие, добавляя, что «состояние больного – это его личное дело, и оно не должно становиться предметом обсуждения в прессе».

Новость стала шоком для поклонников и друзей сатирика.

Иосиф Кобзон подтвердил смерть писателя и отметил, что «он был честным голосом, без всякой политики»здесь подробнее.

Юмористический дуэт Братья Пономаренко рассказали, что испытывают гордость быть современниками Михаила Задорнова.

«Аплодисменты ещё долго будут звучать в твой адрес»: коллеги и поклонники скорбят о смерти Михаила Задорнова-1

Фото: instagram.com/bratiya_ponomarenko

Братья Пономаренко:
Прощай, великий добрый человек! Ты говорил во время концертов коронное «Тихо!!!». В стране стало тихо. От шока и боли. Но вместе с тем мы испытываем чувство гордости, за то, что мы твои современники. Покойся с миром, Михаил Николаевич. Аплодисменты ещё долго будут звучать в твой адрес... 

Многие поклонники творчества Михаила Задорнова говорят, что выросли на остроумных выступлениях сатирика и ценили его отношение к жизни и юмору.

Поклонники скорбят о смерти известного сатирика.

# Фотофакт # Некролог # калейдоскоп # Михаил Задорнов

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