«Аплодисменты ещё долго будут звучать в твой адрес»: коллеги и поклонники скорбят о смерти Михаила Задорнова

Новости России. В возрасте 69 лет скончался известный писатель-сатирик Михаил Задорнов. Об этом стало известно 10 ноября.

Юморист боролся с онкологическим заболеванием. У артиста была опухоль головного мозга. С середины 2016 года Задорнов приостановил гастрольную деятельность по состоянию здоровья.

Сам Михаил Задорнов редко комментировал свое самочувствие, добавляя, что «состояние больного – это его личное дело, и оно не должно становиться предметом обсуждения в прессе».

Новость стала шоком для поклонников и друзей сатирика.

Иосиф Кобзон подтвердил смерть писателя и отметил, что «он был честным голосом, без всякой политики» – здесь подробнее.

Юмористический дуэт Братья Пономаренко рассказали, что испытывают гордость быть современниками Михаила Задорнова.