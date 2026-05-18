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Парламентская делегация Беларуси примет участие в сессии Всемирного форума городов в Азербайджане

18 мая 2026 07:42
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По поручению Президента парламентская делегация Беларуси под руководством председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергеенко находится с официальным визитом в Азербайджане. Парламентарии примут участие в 13-й сессии Всемирного форума городов, проводимого под эгидой ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентская делегация Беларуси примет участие в сессии Всемирного форума городов в Азербайджане-2

Также запланированы встречи Игоря Сергеенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым, председателем Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой. Предполагается обсуждение всего спектра двусторонних отношений, определение перспективных для реализации проектов межгосударственного партнерства, в том числе развития межпарламентских связей. Всемирный форум городов проводится под эгидой Программы ООН по устойчивой урбанизации с 2002 года. Это уникальная площадка для содержательного диалога, обмена передовым опытом и выработки совместных решений задач, определяющих облик городов будущего. 

Парламентская делегация Беларуси примет участие в сессии Всемирного форума городов в Азербайджане-4

Самер Багаин, заместитель главы Королевского института городского планирования (Великобритания):
Главная проблема – это доступное жилье, транспорт, чистый воздух, возможность людей передвигаться без необходимости страдать от пробок. Это устойчивость городов. Как мы видели вчера, например, здесь были сильные дожди. Как обеспечить бесперебойную работу служб, особенно в условиях таких стрессовых ситуаций, как дождь или стихийные бедствия? Поэтому мы придаем огромное значение бесперебойной работе городов. Но также важно уделять больше внимания развитию потенциала, обучению профессионалов, которые помогут руководителям городов поддерживать работу служб.

К участию в 13-й сессии форума приглашены 193 государства-члена ООН. Ключевые темы – обеспечение доступности жилья, внедрение умных технологий в градостроительство, создание инклюзивных и безопасных городов, снижение климатических рисков, укрепление роли жилищного сектора как движущей силы городского развития.

# Игорь Сергеенко

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