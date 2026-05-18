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Солнечные трициклы стали новым транспортом на Кубе

18 мая 2026 08:29
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На фоне тяжелого энергетического кризиса на Кубе все большую роль в городском транспорте играют электроскутеры и трехколесные электромобили. В условиях нехватки топлива и частых отключений света именно они стали для многих кубинцев основным способом передвижения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Солнечные трициклы стали новым транспортом на Кубе-2

Электрические трициклы работают на коротких маршрутах, берут до шести пассажиров и дают работу водителям, которые раньше зависели от бензина. Но массовые отключения электроэнергии сделали зарядку транспорта непредсказуемой. Тогда молодые предприниматели из Гаваны нашли выход – установить на крыши трициклов солнечные панели.

Солнечные трициклы стали новым транспортом на Кубе-4

Ядан Эспиноса, предприниматель:
Идея появилась, когда я увидел трицикл и понял, что он может нести панель. Я сделал расчеты – и все сошлось. Мы устанавливаем панели «под ключ», чтобы клиентам не приходилось искать материалы и комплектующие. 

Солнечные трициклы стали новым транспортом на Кубе-6

Ясмани Акоста, владелец солнечного трицикла:
Эти панели продлевают срок службы батареи, экономят электричество и позволяют не зависеть от сети. Особенно важно сейчас, когда страна переживает энергетический кризис.

Солнечные панели мощностью 650 ватт собирают в мастерской на окраине Гаваны и устанавливают их на транспорт. Панель увеличивает запас хода и позволяет заряжать батарею прямо во время движения – без подключения к нестабильной энергосистеме. Электрические трициклы, которые Куба собирает из китайских комплектующих, используют для перевозки пассажиров, грузов и даже пациентов в медцентры – это жизненно важная альтернатива общественному транспорту. 

# Новости Кубы

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