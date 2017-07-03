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Счастье под носом: история любви Лионеля Месси и его супруги

03 июля 2017 15:47
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Новости Аргентины. 30 июня состоялась свадьба одного из самых известных мировых футболистов – Лионеля Месси. Он сыграл торжество со своей давней подругой, матерью двоих его детей – Антонеллой Рокуццо. Мы решили вспомнить историю любви пары в честь важного события в их жизни.

Как проходила свадьба можно посмотреть здесь.

Счастье под носом: история любви Лионеля Месси и его супруги -1

Фото: leomessi

Антонеллу Лионель нашел не на модном показе или на светской вечеринке, а в своем родном городе – Россарио в Аргентине. Кстати, именно в нем пара и сыграла свадьбу.

Футболист и его будущая жена познакомились, когда им было по пять лет. Антонелла – сестра друга Лионеля.

Счастье под носом: история любви Лионеля Месси и его супруги -4

Фото: leomessi

С тех пор дружные семьи Месси и Россарио поддерживали отношения, а в 2009 году Лионель взглянул на Антонеллу другими глазами. Между молодыми людьми начались романтические отношения. Несмотря на то, что знакомы они были много лет, но только во взрослом возрасте он разглядел свое счастье, которое было так близко.

Счастье под носом: история любви Лионеля Месси и его супруги -7

Фото: leomessi

С тех пор пара неразлучна. У Лионеля и Антонеллы двое сыновей.

В 2012 году пара стала родителями сына Тьяго, а через три года – в 2015 на свет появился Матео. Супруга футболиста занимается воспитанием детей.

Счастье под носом: история любви Лионеля Месси и его супруги -10

Фото: leomessi

Месси неоднократно признавался, что его упущение в том, что он так много времени был без нее.

На нынешний – 29 день рождения своей любимой – Месси написал на странице в социальной сети: «С Днем Рождения, моя жизнь!!!! Мы любим тебя». И выложил их совместное фото с детьми. Практически под каждым снимком с супругой футболист признается ей в любви и заявляет, что для него нет никого прекраснее.  

Счастье под носом: история любви Лионеля Месси и его супруги -13

Фото: leomessi

Счастье под носом: история любви Лионеля Месси и его супруги -15

Фото: leomessi

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