Счастье под носом: история любви Лионеля Месси и его супруги

Как проходила свадьба можно посмотреть здесь .

Новости Аргентины. 30 июня состоялась свадьба одного из самых известных мировых футболистов – Лионеля Месси. Он сыграл торжество со своей давней подругой, матерью двоих его детей – Антонеллой Рокуццо. Мы решили вспомнить историю любви пары в честь важного события в их жизни.

Антонеллу Лионель нашел не на модном показе или на светской вечеринке, а в своем родном городе – Россарио в Аргентине. Кстати, именно в нем пара и сыграла свадьбу.

Футболист и его будущая жена познакомились, когда им было по пять лет. Антонелла – сестра друга Лионеля.