Счастье под носом: история любви Лионеля Месси и его супруги
Новости Аргентины. 30 июня состоялась свадьба одного из самых известных мировых футболистов – Лионеля Месси. Он сыграл торжество со своей давней подругой, матерью двоих его детей – Антонеллой Рокуццо. Мы решили вспомнить историю любви пары в честь важного события в их жизни.
Как проходила свадьба можно посмотреть здесь.
Антонеллу Лионель нашел не на модном показе или на светской вечеринке, а в своем родном городе – Россарио в Аргентине. Кстати, именно в нем пара и сыграла свадьбу.
Футболист и его будущая жена познакомились, когда им было по пять лет. Антонелла – сестра друга Лионеля.
С тех пор дружные семьи Месси и Россарио поддерживали отношения, а в 2009 году Лионель взглянул на Антонеллу другими глазами. Между молодыми людьми начались романтические отношения. Несмотря на то, что знакомы они были много лет, но только во взрослом возрасте он разглядел свое счастье, которое было так близко.
С тех пор пара неразлучна. У Лионеля и Антонеллы двое сыновей.
В 2012 году пара стала родителями сына Тьяго, а через три года – в 2015 на свет появился Матео. Супруга футболиста занимается воспитанием детей.
Месси неоднократно признавался, что его упущение в том, что он так много времени был без нее.
На нынешний – 29 день рождения своей любимой – Месси написал на странице в социальной сети: «С Днем Рождения, моя жизнь!!!! Мы любим тебя». И выложил их совместное фото с детьми. Практически под каждым снимком с супругой футболист признается ей в любви и заявляет, что для него нет никого прекраснее.