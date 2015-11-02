Новости Беларуси. В воскресенье, 1 ноября, состоялся финал 17-го Кубка регионов Беларуси по футболу. В решающей схватке сошлись минский «Луч» и «Виктория» из Марьиной Горки. На кону – почетное право представлять нашу страну в розыгрыше Кубка регионов УЕФА.

Минский «Луч», собранный из игроков-непрофессионалов, неплохо проявляет себя во второй лиге чемпионата Беларуси, будучи непобедимым вот уже 13 матчей подряд. «Виктория» из Марьиной Горки тоже оказалась не лыком шита. В первые минуты игра была равная — голевые моменты возникали у обеих команд. Гости, пожалуй, исполнили даже больше опасных ударов. Но открыл счет все равно более опытный и сыгранный «Луч». Пропустив, «Виктория» немного растерялась и потеряла контроль над игрой. Так что можно сказать, что именно первый гол стал решающим. После перерыва игра велась в основном в одни ворота. На 61-й и 77-й минутах отличились Юрий Козлов и Александр Филанович. Уже после третьего гола фан-сектор «Виктории» поспешил покинуть трибуны. А футболисты, даже в меньшинстве, закончили матч достойно, пусть и без гола престижа. Итог — 3:0, «Луч» обладатель кубка регионов Беларуси. Путевка на европейскую арену оформлена, а фанаты ликуют.

Любительский футбол определенно набирает обороты. Клуб «Ислочь», уже выступавший в Кубке регионов УЕФА и ставший бронзовым призером, пробился в Высшую Лигу. «Луч» тоже обладает всеми данными, чтобы выбиться в профессионалы. Предварительный раунд Кубок регионов УЕФА стартует в 2016 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».